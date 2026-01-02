Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение

Меню
2 января 2026 09:25
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Авторы тоже это подтверждали.

Иногда кажется, что создатели «Симпсонов» где-то в тайной комнате спрятали хрустальный шар или даже самую настоящую машину времени. Как ещё объяснить десятки случаев, когда шутки или фоновые детали из этого мультсериала спустя годы материализовались в реальных новостях?

Но оказалось, все куда проще и объясняется научной закономерностью.

«Эффект "Симпсонов"»

Феномен «Симпсонов» кроется в невероятном масштабе самой работы. За тридцать с лишним лет было создано почти 800 эпизодов, наполненных тысячами шуток, деталей и абсурдных гипотез. А если вы делаете достаточно много «предсказаний» — даже случайных и шуточных, — то чисто статистически некоторые из них неизбежно совпадут с реальностью просто в силу огромного количества попыток.

«Наука называет это законом больших чисел, который используется в теории вероятности. Говоря понятным языком: чем больше объём выборки, чем чаще проводятся измерения какого-либо параметра, тем выше вероятность, что результаты окажутся близкими к ожидаемым», — отметил автор Дзен-канала «Инженерные Знания».

То есть сюжеты из «Симпсонов» так и будут сбываться, пока число их серий постоянно увеличивается.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Позиция авторов

Сами создатели сериала относятся к этому феномену безо всякой мистики. Они не раз отмечали, что при такой невероятно долгой истории шоу и пристальном внимании к человеческим проблемам математически просто неизбежно, что какие-то из их многочисленных шуток рано или поздно совпадут с реальными событиями.

Всё становится ещё понятнее, если вспомнить главный замысел «Симпсонов». Мультфильм изначально задумывался как умная и острая сатира на общество. В команде сценаристов всегда работали люди, которые пристально следили за политикой, наукой и новыми технологиями.

Они не предсказывали будущее, а просто шутили над актуальными трендами, подмечали зарождающиеся в воздухе идеи и строили смелые предположения. Именно эти догадки спустя годы и стали выглядеть как невероятно точные предсказания.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Симпсоны» желтые.

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
