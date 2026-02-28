Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье

Он появился задолго до хоббитов и тысячелетиями готовился к своей главной миссии.

Многие помнят Гэндальфа как мудрого мага из «Хоббита» и «Властелина колец». Но задолго до встречи с Бильбо он был вовсе не странствующим стариком с посохом. В легендариуме Дж. Р. Р. Толкина Гэндальф изначально — это Олорин, один из майар, духовных существ, созданных Илуватаром.

Майар — своего рода «ангельский» порядок в мире Средиземья. Среди них, кстати, был и Саурон. Уже тогда Олорин отличался мудростью и состраданием: он учился у валар Ниэнны терпению и сочувствию к народам Средиземья.

Почему он стал Серым Странником

В Третью эпоху Олорина выбрали в орден Истари — тех самых «волшебников». Но это не просто маги. По замыслу Толкина, они добровольно приняли человеческий облик, который ограничивал их силу. Их задача — не победить Саурона напрямую, а помочь народам Средиземья самим противостоять злу.

Интересно, что Гэндальф сначала сомневался в своей миссии и боялся мощи Темного Властелина. Но именно этот страх и сделал его, по мнению Манвэ, идеальным кандидатом.

Тысячи лет странствий до Хоббита

В Средиземье Гэндальф прибыл одним из пяти Истари и получил от эльфа Кирдана кольцо Нарья — один из Трех эльфийских перстней. После этого он на долгие века превратился в того самого Серого Странника.

Большую часть времени он путешествовал, наблюдал за людьми и эльфами и заводил союзников. Толкин прямо писал, что волшебник «долго скитался… исследуя сердца эльфов и людей». Именно тогда он подружился с хоббитами и заработал репутацию чудаковатого фокусника с фейерверками.

Как судьба свела его с Бильбо

К моменту событий «Хоббита» Гэндальф уже состоял в Белом совете, разоблачил Некроманта в Дол Гулдуре и много лет следил за ростом угрозы Саурона. Но решающим стал случай.

Во время одной из поездок он встретил Торина Дубощита и задумал поход к Одинокой горе. Тогда же волшебник вспомнил о знакомом хоббите из Шира — Бильбо Бэггинсе. Так «случайная» встреча на пороге уютной норы запустила цепочку событий, изменивших судьбу всего Средиземья.