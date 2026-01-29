Восьмая серия будет последней: когда выйдет финальный эпизод 2 сезона «Фоллаута»

Развязка будет очень динамичной и даже немного жестокой.

Почти весь сезон позади, но история ещё не сказала последнего слова. Второй сезон «Фоллаута» уверенно движется к развязке, и после новой серии стало ясно: дальше тянуть уже не будут.

Сюжет стягивается, линии сходятся, а напряжение заметно растёт от эпизода к эпизоду.

Что происходит после седьмой серии

28 января вышел седьмой эпизод продолжения. Герои окончательно оказываются в Нью-Вегасе — месте, хорошо знакомом фанатам игровой вселенной. Люси, которая выросла в убежище, всё дальше уходит от привычного мира.

Параллельно разворачиваются истории бойца Братства Стали и бывшего ковбоя по прозвищу Гуль. У каждого своё прошлое, но цель у всех одна, и теперь она становится всё более конкретной.

Авторы аккуратно работают с лором, не превращая сериал в набор отсылок. Нью-Вегас здесь сейчас не декорация, а полноценная часть конфликта, где ставки для персонажей резко возрастают.

Когда ждать развязку

Во втором сезоне всего восемь серий, и финал уже совсем близко. Заключительный эпизод выйдет в следующую среду — 4 февраля. Судя по седьмой серии, зрителей ждёт плотная и быстрая развязка без долгих объяснений.

Создатели явно рассчитывают удержать внимание до последней минуты и при этом оставить пространство для продолжения. Так что тем, кто следит за сериалом, имеет смысл не откладывать просмотр — финал сезона уже на расстоянии одной серии.