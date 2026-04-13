Сделать замену «Во все тяжкие» мечтали многие, но получилось только у Netflix: почему Марти Бёрд даже ужаснее Уолтера Уайта

13 апреля 2026 09:54
Кадр из сериала «Озарк»

Этому герою сложно сочувствовать.

Криминальную драму «Озарк» нередко ставят в один ряд с легендарным «Во все тяжкие». После финала истории Уолтера Уайта выходило немало сериалов, которые пытались занять освободившуюся нишу, но лишь проекту Netflix удалось приблизиться к этому уровню.

Что общего и в чём разница

Сходства действительно бросаются в глаза. В центре обоих сюжетов — примерный глава семейства, который оказывается втянут в преступный мир и со временем превращается в безжалостного криминального лидера.

Однако пути героев к этому состоянию кардинально отличаются. Уайт из «Во все тяжкие» пошёл на отчаянный шаг из-за смертельной болезни: рак и отсутствие денег на лечение поставили его перед жёстким выбором.

У Марти Бёрда из «Озарка» ситуация иная — он вступил в сделку с картелем добровольно, движимый желанием улучшить уровень жизни. Да, поначалу он оправдывал себя тем, что лично не торгует наркотиками и не убивает, а лишь занимается финансами.

Достаточны ли такие оправдания — каждый зритель решает сам. Ясно одно: создатели сознательно помещают в центр повествования далеко не образцового героя. Бёрд без колебаний рушит уклад тихого городка, что влечёт за собой множество человеческих трагедий.

Кадр из сериала «Озарк»

О чём вообще сериал

Главный герой — финансовый консультант Марти Бёрд, примерный муж и отец, который на первый взгляд кажется скучным, осторожным и даже безвольным (он предпочитает не замечать измен жены Венди). Но под этой маской скрывается профессионал, помогающий мексиканскому картелю отмывать наркодоходы.

Когда его деловой партнёр попадается на краже общака и его ликвидируют, Марти чудом остаётся жив, убедив босса в новой многообещающей схеме. Он предлагает использовать для отмыва денег тихий курортный городок у озера Озарк. Семья в панике срывается с места и переезжает туда.

С этого момента Бёрды начинают искать способы проводить нелегальные наличные через местный бизнес. Вот только в Озарке хватает и своих криминальных игроков — от наркодилеров до вооружённых местных жителей. Вместо безопасного убежища семья попадает в настоящую ловушку, и с каждым эпизодом их положение становится только опаснее.

Кадр из сериала «Озарк»
Светлана Левкина
