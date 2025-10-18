Считаете, «Сплетница» была дерзкой? Просто включите эти 5 дорам — страсти Манхэттена покажутся деткой шалостью

Подборка корейских сериалов, где у богатых свои беды.

Когда в 2021 году вышел перезапуск «Сплетницы», стало ясно — формула элитных школ, статусных любовей и сплетен работает безотказно.

Но если вам кажется, что американские интриганы из Верхнего Ист-Сайда знали толк в скандалах, попробуйте корейские дорамы. В них та же роскошь, но с восточной страстью и эмоциональной глубиной — и интриги, от которых Манхэттен покажется детской площадкой.

«Наследники» (2013)

Классика жанра, где каждый кадр — как обложка журнала. Наследник империи влюбляется в дочь домработницы, и эта история мгновенно превращается в драму о социальных различиях.

Герои живут под давлением фамилий и репутаций, но пытаются остаться собой. Ли Мин Хо и Пак Шин Хе создали один из самых запоминающихся экранных дуэтов.

«Истинная красота» (2020–2021)

Им Джу Гён скрывает неуверенность под идеальным макияжем. В новой школе она становится звездой, но тайну знает лишь один парень — Ли Су Хо.

Эта дорама — о принятии себя, о дружбе и любви без фильтров. Легкий сюжет, яркие герои и теплая атмосфера делают её идеальной заменой привычной «Сплетнице».

«Пентхаус» (2020–2021)

Самая темная и жесткая версия мира интриг. В небоскребе «Дворец Геры» кипят страсти, где деньги и статус важнее совести.

Здесь предают, мстят и играют жизнями ради власти. Если вам не хватает накала — три сезона этой драмы станут откровением. После нее даже Блэр Уолдорф покажется невинной ученицей.

«Великолепные» (2022)

Модная индустрия, стильные костюмы, амбиции и дружба на грани предательства. Молодые профессионалы Сеула стремятся покорить вершины фэшн-бизнеса, и каждый их шаг под прицелом камер.

Дорама идеально подойдет тем, кто скучает по визуальной эстетике «Сплетницы» и ценит блеск подиумов.

«Иерархия» (2024)

Новая дорама от Netflix переносит интриги в элитную школу. Здесь всё решают фамилии, связи и влияние. Но появление новенького парня из простого квартала рушит привычный порядок.

В результате на поверхность всплывают тайны, ложь и запретные чувства. Современный, стильный, напряженный сериал о власти и выборе.

