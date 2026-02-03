Считаете себя знатоком советского кино? Даже те, кто пропадал в кинозалах, вряд ли отгадают все 6 фильмов по начальным кадрам (тест)

Меню
3 февраля 2026 07:00
Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Служебный роман» (1977), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Некоторые вопросы могут вызвать затруднение.

Советское кино — это настоящая сокровищница. Оно подарило миру удивительную классику, которая не стареет.

Высокий психологизм Тарковского, мощь Эйзенштейна, мудрый и смешной взгляд Данелии, искромётный комедийный талант Гайдая — эти имена знала вся огромная страна.

Фильмы той эпохи запоминаются сразу и навсегда. В них есть особенная магия — невероятно живые герои и истории, к которым хочется возвращаться. Они не надоедают, их можно смотреть снова и снова.

А хорошо ли вы помните эту эпоху в кино? Проверьте себя: попробуйте узнать культовые фильмы всего по одному стартовому кадру. Готовы поспорить, даже настоящие знатоки могут споткнуться в этом непростом испытании.

Фото: Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977), «Любовь и голуби» (1984), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Кин-дза-дза!» (1986)
