Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус

Этой осенью на экраны вернулся уже третий сезон криминальной драмы «Король Талсы». Неповторимый Сильвестр Сталлоне играет бывшего заключенного, который провел за решеткой 25 лет за чужое преступление.

Его герой когда-то был влиятельной фигурой в нью-йоркской мафии. Но теперь криминальные боссы ясно дали понять: места для него в Нью-Йорке больше нет. Его направили зарабатывать деньги в Талсу — ничем не примечательный город в самом сердце Америки.

Для Сталлоне эта роль стала дебютом в телевизионном формате — раньше он снимался только в полном метре. Зрители с огромным интересом следят за его героем на экране. А мы подобрали еще три сериала в похожем стиле.

«Подпольная империя»

Действие фильма разворачивается после отмены сухого закона. Казначей Атлантик-Сити Наки Томпсон решает заняться бутлегерством и в конечном итоге приобретает репутацию одного из крупнейших поставщиков алкоголя.

Его дурная слава привлекает внимание известных гангстеров, что заставляет его вести двойную жизнь.

Основанный на жизни криминального авторитета и политического деятеля Эноха Л. Джонсона, сериал «Подпольная империя» является исторической криминальной драмой. Проект передает славу и жестокость бурных 20-х, что делает его приятным подарком для любого поклонника «Короля Талсы».

«Сопрано»

Джеймс Гандольфини сыграл знаковую роль легендарного мафиози из Нью-Джерси Тони Сопрано. Он пытается найти баланс между работой и личной жизнью, одновременно заботясь о своей стареющей матери и посещая психиатра.

Сериал «Клан Сопрано» в конечном итоге изменил облик телевидения и с тех пор стал неотъемлемой частью поп-культуры и гангстерского жанра. Проект известен незабываемой игрой актёров, сложными, детально проработанными персонажами и феноменальным сценарием, завоевав несколько премий «Эмми» за шесть сезонов. А в образе Тони сложно не пытаться искать пересечения с героем Сталлоне из «Короля Талсы».

«Йеллоустоун»

Кевин Костнер сыграл Джона Даттона, главу могущественной и богатой семьи, владеющей крупнейшим ранчо в Соединённых Штатах. Герой постоянно сталкиватся с людьми, которые либо граничат с его собственностью, либо претендуют на нее.

Да и в его собственной семье все неспокойно: там хватает тёмных тайн и напряжённых драм. Несмотря на то, что «Йеллоустоун» не является полноценным гангстерским сериалом, он всё же представляет собой увлекательную историю о преступной семейной династии, которая легко могла бы составить конкуренцию Дуайту Манфреди из «Короля Талсы».

