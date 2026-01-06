Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа

Меню
6 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Игра престолов»

У сценаристов был ряд спорных решений.

Восьмой сезон «Игры престолов» почти единогласно признан самой неудачной частью сериала. Основная критика обрушилась на сценаристов, которые приняли ряд спорных решений, включая сокращение последних двух сезонов.

Однако мало кому известно, что они были готовы на ещё один, гораздо более радикальный шаг. Это решение, если бы его реализовали, могло бы обернуться для проекта настоящей катастрофой.

Критика «Игры престолов»

Хотя мнения о причинах провала финального сезона разнятся, его главная проблема — очевидная спешка. И вина за это лежит не только на восьмом сезоне, но и на седьмом. Просто в финале все недочёты стали особенно заметны, ведь на кону было завершение всей истории.

Вместо привычных десяти эпизодов зрители получили семь в седьмом сезоне и всего шесть в восьмом. В итоге вместо двадцати полноценных серий поклонникам показали лишь тринадцать.

Но мало кто знает, что изначальный план был ещё радикальнее. Сценаристы всерьёз рассматривали вариант вообще отказаться от заключительных сезонов. Вместо них они хотели снять трилогию полнометражных фильмов.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Фильмы по «Игре престолов»

Если сложить хронометраж последних двух сезонов, получится около пятнадцати часов экранного времени. Теперь представьте, что всю эту историю нужно ужать в формат трилогии.

В самом лучшем случае три фильма могли бы длиться девять часов. Но скорее всего, каждый из них уложился бы в стандартные два с половиной часа.

Последние сезоны и так страдали от спешки и пропущенных сюжетных деталей. И этот материал сократили бы ещё вдвое.

Получается, что идея завершить сагу тремя полнометражками выглядит не просто рискованной, но и почти невыполнимой. Сериал всегда выглядел дорого и эпично, но перенос на большой экран лишь усугубил бы все проблемы.

Сценаристам пришлось бы ускорять события ещё сильнее, и без того спорный финал стал бы совсем блёклым и невнятным, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
