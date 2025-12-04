Щеки висят, тело бесформенное, взгляд мутный: каким был сын Хюррем и султана Сулеймана на самом деле (фото)

Экранный красавчик из «Великолепного века» и реальный портрет Селима — это два разных человека.

В сериале «Великолепный век» Селим — эффектный, ухоженный и вполне обаятельный мужчина. Таким его и запомнили зрители.

Но исторические источники рисуют совсем другой образ сына Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. Современники оставили достаточно прямые и совсем не комплиментарные описания его внешности, которые плохо сочетаются с глянцевой версией из сериала.

Что унаследовал от родителей

От Хюррем Селим получил светлые волосы и голубые глаза — редкость для Востока. Именно за это он и вошёл в историю под прозвищем Сары Селим, то есть «Жёлтый», или «Блондин».

Но вместе с внешними чертами он унаследовал и склонность к полноте. Его отец с возрастом тоже сильно поправился из-за любви к пышным пирами.

Каким его видели в зрелости

На престол Селим взошёл в 42 года уже тучным и малоподвижным человеком. Он не отличался воинской выправкой и, по свидетельствам очевидцев, предпочитал насыщенную жизнь вместо физической активности.

Европейские портреты показывают его плотным мужчиной с тяжёлыми чертами лица, круглыми щеками и уставшим взглядом.

Самую жёсткую характеристику оставил венецианский дипломат Маркантонио Донини:

«Он так тучен, что не может долго сидеть на лошади… чрезмерно и часто ест и пьёт — без всякой меры».

Увы, но реальный Селим совсем не был тем красавцем, которого привыкли видеть зрители.

«Великолепный век» сознательно идеализировал почти всех героев. Это не исторический документ, а красивая телевизионная версия прошлого.

