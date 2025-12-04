Щеки висят, тело бесформенное, взгляд мутный: каким был сын Хюррем и султана Сулеймана на самом деле (фото)

В сериале «Великолепный век» Селим — эффектный, ухоженный и вполне обаятельный мужчина. Таким его и запомнили зрители.
Но исторические источники рисуют совсем другой образ сына Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. Современники оставили достаточно прямые и совсем не комплиментарные описания его внешности, которые плохо сочетаются с глянцевой версией из сериала.
Что унаследовал от родителей
От Хюррем Селим получил светлые волосы и голубые глаза — редкость для Востока. Именно за это он и вошёл в историю под прозвищем Сары Селим, то есть «Жёлтый», или «Блондин».
Но вместе с внешними чертами он унаследовал и склонность к полноте. Его отец с возрастом тоже сильно поправился из-за любви к пышным пирами.
Каким его видели в зрелости
На престол Селим взошёл в 42 года уже тучным и малоподвижным человеком. Он не отличался воинской выправкой и, по свидетельствам очевидцев, предпочитал насыщенную жизнь вместо физической активности.
Европейские портреты показывают его плотным мужчиной с тяжёлыми чертами лица, круглыми щеками и уставшим взглядом.
Самую жёсткую характеристику оставил венецианский дипломат Маркантонио Донини:
«Он так тучен, что не может долго сидеть на лошади… чрезмерно и часто ест и пьёт — без всякой меры».
Увы, но реальный Селим совсем не был тем красавцем, которого привыкли видеть зрители.
«Великолепный век» сознательно идеализировал почти всех героев. Это не исторический документ, а красивая телевизионная версия прошлого.
