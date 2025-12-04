Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Щеки висят, тело бесформенное, взгляд мутный: каким был сын Хюррем и султана Сулеймана на самом деле (фото)

Щеки висят, тело бесформенное, взгляд мутный: каким был сын Хюррем и султана Сулеймана на самом деле (фото)

4 декабря 2025 12:48
«Великолепный век»

Экранный красавчик из «Великолепного века» и реальный портрет Селима — это два разных человека.

В сериале «Великолепный век» Селим — эффектный, ухоженный и вполне обаятельный мужчина. Таким его и запомнили зрители.

Но исторические источники рисуют совсем другой образ сына Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. Современники оставили достаточно прямые и совсем не комплиментарные описания его внешности, которые плохо сочетаются с глянцевой версией из сериала.

Что унаследовал от родителей

От Хюррем Селим получил светлые волосы и голубые глаза — редкость для Востока. Именно за это он и вошёл в историю под прозвищем Сары Селим, то есть «Жёлтый», или «Блондин».

Но вместе с внешними чертами он унаследовал и склонность к полноте. Его отец с возрастом тоже сильно поправился из-за любви к пышным пирами.

Каким его видели в зрелости

На престол Селим взошёл в 42 года уже тучным и малоподвижным человеком. Он не отличался воинской выправкой и, по свидетельствам очевидцев, предпочитал насыщенную жизнь вместо физической активности.

Европейские портреты показывают его плотным мужчиной с тяжёлыми чертами лица, круглыми щеками и уставшим взглядом.

Самую жёсткую характеристику оставил венецианский дипломат Маркантонио Донини:

«Он так тучен, что не может долго сидеть на лошади… чрезмерно и часто ест и пьёт — без всякой меры».

Увы, но реальный Селим совсем не был тем красавцем, которого привыкли видеть зрители.

«Великолепный век» сознательно идеализировал почти всех героев. Это не исторический документ, а красивая телевизионная версия прошлого.

Также прочитайте: Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно Читать дальше 2 декабря 2025
Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы Читать дальше 2 декабря 2025
Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке» Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке» Читать дальше 1 декабря 2025
Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века» Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века» Читать дальше 1 декабря 2025
Не «Постучись в мою дверь» и не «Великолепный век»: 5 турецких сериалов, которые цепляют совсем по-другому — и цепляют почти гарантированно Не «Постучись в мою дверь» и не «Великолепный век»: 5 турецких сериалов, которые цепляют совсем по-другому — и цепляют почти гарантированно Читать дальше 3 декабря 2025
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов Читать дальше 3 декабря 2025
Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит Читать дальше 2 декабря 2025
Осман был самым выдающимся, но сколько всего было детей у Эртугрула? Правда и вымысел в сериале «Воскресший Эртугрул» Осман был самым выдающимся, но сколько всего было детей у Эртугрула? Правда и вымысел в сериале «Воскресший Эртугрул» Читать дальше 2 декабря 2025
Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле» Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле» Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше