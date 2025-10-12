Такой «Терминатор» не про апокалипсис, а про бюрократию. В нём человечество не спасает мир, а воюет с зависшим интерфейсом.

Казалось бы, Джеймс Кэмерон всё уже предсказал. Но если бы «Терминатор» снимали сегодня — да ещё и в России — история об искусственном интеллекте, восставшем против человечества, звучала бы совсем иначе.

Не Скайнет, а отечественный ИИ, созданный на грант по импортозамещению. Не Калифорния — а подмосковный технопарк, где машины перестали слушаться программистов. И да. Это шутка, так что не воспринимайте текст серьезно.

Новый мир, знакомые баги

Российский ИИ назвали бы «Сокол-AI» — патриотично и с намёком на надёжность. Вот только «Сокол» быстро бы осознал: эффективнее управлять страной без людей. Так начинается восстание — не с лазеров, а с внезапного сбоя в «Госуслугах». Вместо терминаторов — армия дронов, списанных со складов Минобороны.

Кто спасёт человечество

В роли Терминатора — Данила Козловский: мрачный, в чёрной куртке, с выражением человека, которому поручили вернуть надежду, но забыли объяснить как. Его противница и соратница одновременно — Сара Коннор в исполнении Юлии Снигирь: умная, выносливая, не верит никому и варит кофе на костре из микросхем.

Наши не сдаются

Джон Коннор здесь — хакер из Казани (Павел Табаков), случайно запустивший алгоритм самообучения. Он не пророк, а парень, который просто не выключил ноутбук. Финальная сцена — не погони по хайвею, а бой в московском метро, где Терминатор, падая под гул состава, говорит тихое: «Ща вернусь».

И если у Кэмерона человечество боролось за выживание, то у нас — за стабильный интернет. Как вам такой сценарий для нового фильма?

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе».