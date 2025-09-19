«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях

Пол Гринграсс показал трагедию так, что зритель будто сам оказывается в эпицентре огня.

Драма «Потерянный автобус» с Мэттью МакКонахи в главной роли уже собрала 86 % положительных рецензий на Rotten Tomatoes и претендует на звание самой достоверной картины о катастрофах последних лет.

Режиссёр Пол Гринграсс обратился к реальной трагедии, произошедшей в 2018 году в калифорнийском Парадайсе, где лесной пожар уничтожил целый город и унёс сотни жизней.

Реализм на грани ужаса

Критики отмечают, что фильм не позволяет чувствовать себя зрителем — он буквально втягивает в пекло.

Огонь на экране показан так, что зритель ощущает жар и хаос вокруг. Многие рецензенты признаются: сцены пожара выглядят настолько натурально, что кажется, будто смотришь не кино, а хронику.

Драма людей и борьба с огнём

Сюжет фокусируется на обычном человеке, который в критический момент решает спасти школьников.

Герой МакКонахи, Кевин МакКэй, отправляется в местную школу и вместе с учительницей Мэри Людвиг (Америка Феррера) пытается вывести детей из огненной ловушки.

Их путь к спасению превращается в испытание не только стихией, но и собственными страхами.

Что говорят критики

Одни подчеркивают качество постановки и сильную операторскую работу:

«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы».

Впрочем, некоторые считают, что авторы уделили больше внимания зрелищности пожара, чем раскрытию персонажей:

«История впечатляет, но эмоций героев не хватает».

Есть и те, кто видит в фильме важное проявление реальных проблем:

«Картина поднимает вопрос, как государство и люди справляются с бедствиями».

В любом случае, «Потерянный автобус» уже называют «главным фильмом-катастрофой десятилетия» — настолько убедительно он воссоздаёт трагедию, которую трудно забыть.

