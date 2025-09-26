Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»

Главный герой из любимца превратился в источник споров и разочарований.

Сериал «Далекий город» с самого начала сделал ставку на образ Джихана Альборы в исполнении Озана Акбабы.

В первом сезоне зрители видели в нем спокойного и уравновешенного мужчину, который держит слово и действует рассудительно. Но второй сезон неожиданно перевернул этот образ, заставив фанатов сомневаться в своем герое.

Неудачное признание в любви

Момент, когда Джихан признается Алье в чувствах, зрители восприняли неоднозначно. Его слова звучали так, будто он обвиняет женщину в том, что она «заставила» его полюбить.

Один из комментариев в фанатских пабликах звучит так:

«Это признание похоже на упрек, а не на слова любви».

На фоне воспоминаний о покойном брате Боране сцена стала еще более болезненной. Зрители пишут в соцсетях, что герой первого сезона сказал бы иначе и выглядел бы увереннее.

«Где тот Джихан, который умел держать себя в руках?» — возмущаются люди.

Решения, которые рушат образ

Сильнее всего публику задела сцена, когда Джихан привозит Мине к Эджмелю, фактически перекладывая на беременную женщину раскрытие семейной тайны.

Это выглядит не как мудрый расчетливый поступок главы клана, а как эмоциональный срыв.

«Он всегда брал ответственность на себя, а тут вдруг прячется за спиной Мине», — пишут поклонники сериала.

Еще одна спорная сцена — спасение Альи ценой тарана машины, где находилась Мине. Да, Алья осталась жива, но поступок показался фанатам слишком жестоким и непохожим на прежнего Джихана.

Чужой среди своих

Не меньше вопросов вызвал эпизод, когда Джихан выгнал Наре из семьи. Если в первом сезоне он умело балансировал между долгом и человечностью, то теперь безжалостно закрывает двери перед сестрой.

Даже последующие попытки объясниться не спасли его образ: зрители заметили отчужденность, несвойственную прежнему герою.

«Он стал холодным, в нём нет души», — сетуют люди.

Создатели сериала явно хотят показать героя не идеальным, а живым, разрываемым внутренними противоречиями. Однако для части аудитории это стало ударом: слишком резкий поворот превратил любимца в источник споров.

Возможно, именно это и было задумкой сценаристов — разрушить безупречность, чтобы показать сложность выбора. Но осадок у зрителей все равно остался.

