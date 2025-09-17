Сценариста арестовали, а сериал оказался на грани закрытия: эта интрижка в «Клюквенном щербете» перешла все границы

Вокруг турецкого хита «Клюквенный щербет» разгорелся новый скандал. После тысяч жалоб зрителей Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTUK) начал расследование, сочтя любовную линию персонажей Доа и Фираза «аморальной».

Последствия не заставили себя ждать: тизер 105-й серии был удалён со всех официальных площадок, а сценаристы в срочном порядке переписывают сюжет.

Продюсеры оправдываются семейными ценностями

Компания Gold Film выступила с официальным заявлением, подчеркнув, что сериал «никаким образом не посягает на институт семьи» и «всегда с уважением относится к традициям турецкого общества». Продюсеры заявили, что готовы внести изменения и прислушаться к критике, чтобы избежать более жёстких санкций.

Любовная линия окажется сном

По данным турецких блогеров, скандальная романтическая линия будет выведена из повествования максимально мягко. В новых сериях роман Доа и Фираза представят как «дурной сон» одного из персонажей. Такой ход позволит сохранить динамику сериала и при этом формально выполнить требования цензоров.

Сценарист оказалась под арестом

Ситуация обострилась, когда в Стамбуле задержали сценаристку проекта Мерве Гентем. Адвокат Гирай Кемер сообщил, что претензии связаны не только с текущим сезоном «Клюквенного щербета», но и с её прежними работами. В одной из них четыре года назад персонаж высказывался о сексе за деньги — это заявление сейчас используется против автора.

Что будет дальше

RTUK обещает вынести окончательное решение 18 сентября. Штраф продюсерам практически неизбежен, но судьба самого сериала зависит от того, удастся ли создателям договориться с цензорами.

Если компромисс будет достигнут, трансляция продолжится — но уже по новому сценарию.

Ранее мы писали: Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября.