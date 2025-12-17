Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого

Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого

17 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Зрители всегда обращают на это внимание.

Пересматривая «Джентльменов удачи», рано или поздно ловишь себя на странной мысли: в сцене в такси что-то не так. Косой сидит рядом, строит свои фирменные гримасы, рассуждает про «мужика в пиджаке», а таксист — ни одного взгляда в его сторону. Смотрит строго на дорогу, будто рядом пустое место. Ляп? Странность сценария? Или хитрая режиссёрская задумка? Ответ куда смешнее и человечнее.

Гениальный сценарий — это ещё не всё

Фильм вышел в 1971 году и моментально стал народным. Сценарий Виктории Токаревой и Георгия Данелии был выстроен почти идеально: каждая реплика — в цитатник, каждая сцена — на память. Но кино, как известно, рождается не только на бумаге. Его делают живые люди — со своими эмоциями, слабостями и реакциями.

А в «Джентльменах удачи» собралась команда, где слабость могла превратиться в золото. Евгений Леонов, Георгий Вицин, Олег Видов — и, конечно, Савелий Крамаров.

Феномен Крамарова, от которого невозможно не смеяться

Савелий Крамаров в роли Косого — это не просто комедия, это оружие массового поражения. Его мимика, улыбка, интонации работали ещё до слов. Он мог просто повернуть голову — и площадка начинала трястись от смеха.

Косой у Крамарова был абсолютно серьёзен в своей нелепости. И именно это делало его невыносимо смешным. Особенно в замкнутом пространстве такси, где спрятаться от этой энергетики было невозможно.

Исповедь таксиста: «Я просто не мог»

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Олег Видов, сыгравший таксиста-милиционера Славина, позже честно признавался: сцена в такси стала для него настоящей пыткой. По логике роли он должен был разговаривать с пассажиром, реагировать, смотреть на него. Но каждый раз, когда он поворачивался к Крамарову, всё заканчивалось одинаково — смехом.

Он не хихикал. Он буквально срывался. Слёзы, спазм в горле, невозможность продолжать дубль. Причём смеялась не только он — вся съёмочная группа периодически «падала».

Режиссёр Александр Серый требовал: «Смотри на него! Играй!», но организм отказывался подчиняться профессии.

Решение от отчаяния, которое стало находкой

В какой-то момент Видов просто взмолился: давайте я буду смотреть только на дорогу. Не потому что так задумано, а потому что иначе сцену не снять.

И это решение неожиданно оказалось идеальным. Таксист — под прикрытием. Он напряжён, сосредоточен, не должен привлекать внимание. Его холодная отстранённость вдруг стала работать на характер. То, что начиналось как актёрская капитуляция, превратилось в тонкий штрих к образу.

Сцена заиграла ещё сильнее: Косой болтает, живёт своей логикой, а водитель будто существует в другом измерении.

Магия кино, рождённая из человеческой слабости

Вот почему таксист в «Джентльменах удачи» ни разу не посмотрел на Косого. Не потому что так было написано. И не потому что так было задумано с холодным расчётом. А потому что один актёр не смог справиться с другим — слишком смешным, слишком живым, слишком настоящим.

Именно из таких моментов и складывается магия советского кино, передает дзен-канал «Постолбатник». Оно не стерильное, не идеально выверенное, но живое. Смеющееся. Ошибающееся. Настоящее.

И в следующий раз, когда вы снова заметите этот странный взгляд в никуда, знайте: за ним стоит не сценарный трюк, а смех, от которого на съёмочной площадке плакали взрослые люди.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Читать дальше 18 декабря 2025
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Читать дальше 18 декабря 2025
Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение Читать дальше 18 декабря 2025
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Читать дальше 17 декабря 2025
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего Читать дальше 17 декабря 2025
Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит Читать дальше 16 декабря 2025
С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6 С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6 Читать дальше 16 декабря 2025
Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Читать дальше 15 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше