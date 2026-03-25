Сбежала за границу и торгует шторами: что стало с красавицей Анной Платоновой из сериала «Бедная Настя»

Елена Корикова долгие годы на экране воплощала романтические образы. Роли в «Барышне‑крестьянке» и «Бедной Насте» сделали ее для целого поколения символом женственности. Казалось, она создана для тонких, мечтательных героинь, живущих чувствами и идеалами.

Зрители ценили её за умение показать внутреннюю хрупкость персонажей, за глаза, в которых можно было прочесть историю, и за манеру держаться так, будто каждое движение выверено. Критики считали её одной из самых естественных актрис своего времени, режиссёры приглашали её в проекты, где нужна была глубокая эмоциональная подача. Но в последние годы она исчезла с экранов. Новых ролей нет, интервью почти не выходит, на светских мероприятиях её не видно.

Когда карьера осталась позади

Последние заметные работы Елены вышли в 2018 году. Сериалы «Шелест‑2» и «Круговорот» стали финалом её актёрской биографии, хотя тогда мало кто верил, что это окончательная точка. Поклонники надеялись на новые роли и внимательно следили за новостями, но ожидание затянулось.

Пандемия 2020 года изменила жизнь многих артистов: съёмки приостановились, театры закрывались. Казалось, это временная пауза и актриса скоро вернётся, но возвращения не произошло. До 2022 года Корикова ещё иногда выходила на сцену: спектакль «Идеальный свидетель» поддерживал её в профессии, и иногда она появлялась на телевидении. Однако уже тогда стало видно, что приоритеты меняются. Она купила недвижимость в Черногории и стала жить между странами.

Постепенно жизнь за границей взяла верх. Корикова приняла решение закончить карьеру и остаться за рубежом. Для человека, много лет работавшего в кино и театре, это был серьёзный шаг, который она сделала осознанно и без сожалений.

Черногория без публичности

С 2022 года её страницы в соцсетях почти пусты: редкие посты и минимум информации. О текущей жизни известно немного и в основном из случайных комментариев знакомых. По неофициальным данным, в Черногории она вышла замуж за бывшего чиновника, состоятельного и не любящего публичность. Пара живёт в просторной вилле с видом на море, далеко от камер и суеты, пишут авторы Дзен-канала «СтарЛайф».

Актриса изменила образ жизни: вместо съёмок стала ценить спокойствие и приватность. Она нашла себя в другом творчестве — занялась дизайном интерьеров и ландшафтом. Подбирает растения, создаёт садовые композиции, проектирует террасы и пространства. Это новое хобби приносит ей радость и удовлетворение.

Знакомые отмечают, что она расцвела и обрела внутренний баланс, которого не хватало в активные годы. О супруге известно мало: она не публикует совместных фото и не рассказывает о личном. Одна из подруг сообщила, что её избранник создал для неё комфортные условия, где она ни в чём не нуждается и может заниматься тем, что нравится.