Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер)

Во вселенной «Последнего богатыря» появился новый герой — и он круглый. Студия показала первый трейлер комедийной сказки «Последний богатырь. Колобок», где знакомый персонаж получает собственную историю.

Проект расширяет франшизу, которая за три фильма собрала в прокате миллиарды рублей и стала одной из самых успешных российских киносерий последних лет.

Новая часть рассказывает предысторию Колобка. По сюжету его испекла колдунья, но румяный беглец не захотел быть чьим-то ужином и отправился навстречу миру.

По дороге он сталкивается с разбойниками, ускользает от опасностей и в итоге связывает судьбу с пекарем Тихоном — добрым, но нерешительным парнем. Их дуэт строится на контрасте: один мчится в авантюры, второй пытается выжить.

Колобка снова озвучивает Гарик Харламов, и голос здесь — половина образа. В кадре — Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева. Режиссер Антон Маслов, ранее снявший «Поехавшую», делает ставку на динамику и юмор, а не на назидательность.

Съемки прошли на Алтае: Телецкое озеро, Семинский перевал, Мажойский каньон. Локации работают как готовые декорации сказки и добавляют фильму масштаба без компьютерной перегрузки.

Премьера назначена на 13 августа. Судя по трейлеру, зрителей ждет легкое семейное кино с приключениями, шутками и знакомым сказочным миром, который снова пытаются сделать современным языком. Круг замкнулся: Колобок вернулся — но теперь по своим правилам.