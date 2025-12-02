Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец»

Почему победа не гарантировала миру Арды спокойного будущего и какие силы могли вырасти уже в Четвёртую эпоху.

После финала фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003) кажется, что тьма окончательно побеждена. Кольцо уничтожено, Барад-Дур рухнул, Саурон исчез.

Но сам мир Толкина устроен иначе: зло не умирает вместе с одним врагом, оно лишь меняет форму.

Толкин и идея «Новой Тени»

Сам Джон Р. Р. Толкин задумывался о продолжении истории. В его черновиках существовал проект под названием «Новая Тень», действие которого разворачивалось уже при правлении Эльдариона, сына Арагорна.

Угроза там была не внешней, а внутренней: тайные культы, молодежь, играющая в орков, и загадочный Херумор, который действовал не силой, а через влияние и страх.

Это было зло без башни и армии — зло слухов, манипуляций и подрывов изнутри.

Синие маги как возможные новые владыки

Самая большая загадка легендариума — судьба двух Синих магов. В отличие от Гэндальфа или Сарумана, они ушли далеко на Восток и исчезли из летописей.

По одной из версий, они могли создать собственные магические культы, став для местных народов чем-то вроде живых богов. После падения Саурона именно они теоретически могли занять его место — без прямой связи с Морготом, но с собственной властью.

Саруман, которого недооценили

В каноне Саруман погиб в Шире, но в альтернативных сценариях он мог бы скрыться и дождаться ухода эльфов и магов из Средиземья, пишет дзен-канал Мир комиксов и кино.

Его сила — не в огне и чудовищах, а в знании, технологиях и умении подчинять словом. Такой правитель был бы опасен не меньше Тёмного Властелина, но действовал бы иначе — через порядок, страх и контроль.

Опасность человеческих амбиций

Саурон пал, и мир вступил в Эру людей. А значит, главным источником зла становился уже не демон, а человек.

Мятежные восточные народы, потомки враждебных королевств, амбициозные правители в самом Гондоре — любой из них мог попытаться вернуть войну.

Это зло не эпическое, а политическое и потому более реальное.

Эльф, который отказался уходить

Есть и более трагический сценарий: древний эльф, не принявший конец своей эпохи. Озлобленный, он мог бы попытаться силой сохранить угасающий мир эльфов, вступив в прямой конфликт с людьми.

Такое противостояние стало бы войной не за кольца, а за право на сам ход истории.

Восстание тех, кто всегда был инструментом

И, наконец, самая рискованная версия — орки. После гибели Саурона они остались без хозяина. Если бы среди них появился вождь с умом и стратегией, война за выживание могла бы превратить бывших слуг тьмы в самостоятельную силу.

Победа над Сауроном закрыла одну страницу истории, но не уничтожила причины зла. В мире Толкина они живут в природе, гордыне и страхе — а значит, тьма всегда может вернуться, пусть и под новым именем.

