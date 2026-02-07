Меню
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)

7 февраля 2026 19:06
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Мини-викторина для тех, кто вырос на советской классике.

Советские фильмы держатся в памяти не только из-за главных героев. Часто зритель вспоминает вовсе не центральную линию, а соседа по коммуналке, строгую секретаршу, хитрого попутчика или эпизодического милиционера. У таких ролей мало экранного времени, но много характера. Одна фраза, жест или интонация — и образ живет десятилетиями.

Киноведы не раз отмечали: сила советского кино в ансамбле. Даже вторые роли там писались точно и игрались крупными актерами. Поэтому многие ленты разошлись на цитаты именно благодаря «неглавным» персонажам.

Этот тест предлагает необычный ракурс: вспомнить фильм не по сюжету и не по звезде на афише, а по тем, кто стоял чуть в стороне. Иногда именно они выдают картину с головой. Где-то поможет память на лица, где-то — на реплики.

Формат простой: несколько вопросов, узнаваемые образы и честная проверка зрительской насмотренности. Это не экзамен и не соревнование, а повод вернуться к любимому кино. Если результат удивит — значит, есть отличный повод пересмотреть классику. Готовность здесь важнее идеального счета.

Ну что, пооучилось набрать максимальное количество баллов?

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
