Ни дети, ни Ренат Агзамов не спасли 10 сезон «СашиТани» от громкого провала: реакция зрителей

В конце января на ТНТ стартовал уже десятый сезон ситкома «СашаТаня». Герои снова погрузились в череду смешных бытовых ситуаций.

Вот только даже поклонники «Универа», спин-оффом которого и стал этот сериал, признались, что его давно было пора завершить. Аудитория поразилась нестыковкам в сюжете, примитивным шуткам и образам актеров.

Сюжет 10 сезона

Десятый сезон готовит для героев новые испытания. Саша и Таня теперь не просто родители, а многодетные, и этот статус приносит свои радости и хлопоты. Алёша пытается совмещать школу и футбольные тренировки, а вся семья учится жить в постоянном цейтноте.

Параллельно Миша и Лиля переезжают в спальный район. Их мечта о спокойствии быстро разбивается о реальность: теперь им нужно зарабатывать и на съёмное жильё, и на ипотеку.

Гене и Зубовой предстоит шагнуть вперёд в отношениях. Тем временем Ева столкнулась с жёсткой конкуренцией в бизнесе.

Консьерж Нурик продолжает удивлять соседей своими странными идеями. А в офисе «Меридиана» по-прежнему не бывает скучно. Среди гостей нового сезона — известный кондитер Ренат Агзамов, который засветился в одной из серий.

Отзывы зрителей

«Актёры стали заложниками одной роли», «Такая себе ролевая модель семьи, не говоря уже о том, что сериал несмешной», «Все уныло, одинаково и Таня, конечно, жутко бесячая женщина», «Сильвестр правильно сделал, что вовремя ушел», — отмечают в Сети.

Некоторые зрители, пропустившие предыдущие витки сюжета, удивились отсутствию Сильвестра, папы Саши.

«По сюжету он временно свалил в Париж и строит там собственный коньячный завод, а по факту актёр словил слишком звёздную болезнь и пытается сменить амплуа в новой роли», — поделились информацией фанаты.

А некоторые припомнили, что кроме папы, у Саши была еще и мама — в исполнении Елены Бирюковой. Но про эту героиню в сюжете давно позабыли.