Киноафиша Статьи Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок

Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок

31 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Бригада»

На экране разница в возрасте смотрелась органично.

В начале нулевых «Бригада» (2002) была больше, чем сериал. Это был телевизионный ритуал: зрители бежали домой, улицы пустели, а криминальная сага о четырёх друзьях становилась общей точкой сборки эпохи. Сегодня трудно поверить, но в момент съёмок многие исполнители главных ролей ещё только начинали путь — и по возрасту, и по статусу. Разбираемся, сколько лет было ключевым актёрам «Бригады», когда камеры только включились.

Сергей Безруков — 27 лет

Будущий Саша Белый к моменту проб уже имел солидный, но незаметный бэкграунд: эпизоды, театр, озвучка в «Куклах». На кастинге ему прямо сказали — не подходит. Безруков настоял на повторной попытке и в итоге убедил режиссёра Алексея Сидорова, что способен сыграть харизматичного криминального лидера. В 27 лет он стал лицом поколения — и ролью, от которой потом долго уходил.

Дмитрий Дюжев — 22 года

Самый молодой из «четвёрки». Дюжев пришёл пробоваться совсем на другого персонажа, но в итоге стал Космосом — эмоциональным, взрывным и трагичным. В 22 года он выглядел старше своего возраста, но по сути был ещё совсем начинающим актёром, для которого «Бригада» стала билетом в большое кино.

Павел Майков — 25 лет

Кадр из сериала «Бригада»

Для Майкова роль Пчёлы стала первой крупной работой. Именно она принесла популярность — и одновременно внутренний конфликт. Позже актёр не раз говорил, что жалеет об участии, считая сериал романтизацией преступного мира. Но в 25 лет этот выбор определил его карьеру.

Владимир Вдовиченков — 29 лет

Старший среди главных героев. Вдовиченков вообще не собирался идти в «Бригаду» — пришёл на «Мосфильм» по другому поводу и оказался в нужное время в нужном месте. Роль Фила стала для него прорывом, а 29 лет — возрастом, когда всё только начиналось.

Екатерина Гусева — 24 года

К моменту съёмок у Гусевой уже был киноопыт и телевизионное прошлое. В 24 года она сыграла Ольгу — образ спокойной, сильной и трагической женщины, ставший одним из самых запоминающихся в сериале.

Андрей Панин — 38 лет

Самый взрослый участник ключевого состава. К моменту «Бригады» Панин был опытным актёром с десятком ролей за плечами. Его Каверин — хладнокровный, умный и пугающе реальный — во многом задал уровень драматизма всему сериалу.

«Бригада» стала стартовой точкой для одних и этапом зрелости для других. Но именно этот возрастной контраст и сделал сериал таким живым — будто на экране действительно взрослела целая эпоха.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
