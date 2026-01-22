Меню
Киноафиша Статьи Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане», но получилась «наша "Одиссея" Гомера»: что осталось от Пушкина и когда премьера

Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане», но получилась «наша "Одиссея" Гомера»: что осталось от Пушкина и когда премьера

22 января 2026 18:08
«Сказка о царе Салтане»

Новая экранизация пушкинской сказки заявлена как масштабный игровой проект.

Фильм «Сказка о царе Салтане» — новая работа Сарика Андреасяна. На этот раз режиссер обращается к одному из самых известных сюжетов Пушкина, делая ставку не на пересказ, а на большое семейное кино с развернутой драматургией и расширенным миром.

Сюжет с акцентами

В центре истории — Аннушка, простая девушка, ставшая женой царя Салтана. Пока царь отсутствует, завистливые родственницы подменяют письмо, и царицу с младенцем отправляют в бочке в море.

Дальше — остров, взросление Гвидона, появление Царевны-Лебедь и путь к встрече с отцом. Классическая канва сохранена, но повествование выстроено как цельная приключенческая история с четко прописанными линиями персонажей.

«Сказка о царе Салтане»

Почему это не просто иллюстрация Пушкина

Сам режиссер описывает фильм так:

«Это наша „Одиссея“ Гомера. Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь — на первом месте должна оставаться семья».

Андреасян делает центральной линию Гвидона и его путь к отцу, превращая сказку в историю о разлуке и возвращении.

Актерский состав

Роль царя Салтана исполнил Павел Прилучный, Гвидона сыграл Алексей Онежен.

В фильме также заняты Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Антон Богданов, Ольга Тумайкина, Артур Ваха и Федор Лавров. Многие из них уже работали с режиссером и хорошо вписаны в его визуальный стиль.

Масштаб производства

Проект создавался более двух лет. Для фильма построили город Гвидона, сшили более 500 костюмов, а съемки проходили в Геленджике, Долгопрудном и Троицком округе. Бюджет картины составил около 700 миллионов рублей. Это первая за десятилетия крупная игровая версия сказки после анимационных экранизаций XX века.

Когда состоится премьера

Премьера «Сказки о царе Салтане» запланирована на 12 февраля. На стримингах фильм появится не раньше весны 2026 года.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
