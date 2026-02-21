«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются

Пятый сезон сериала «Первый отдел» вышел на экран с привычным вниманием аудитории, но вместе с новыми сериями появились и новые претензии.

Если раньше зрители чаще всего жаловались на проблемы со звуком, то теперь обсуждение сместилось к самому содержанию. Часть поклонников уверена, что драматургия стала медленнее, а ключевые линии заметно растянуты.

Особенно много вопросов вызывает дело, связанное с Брагиной. Некоторые считают, что эта история заняла слишком большую часть сезона и лишила сериал прежней динамики, за которую его ценили в первых главах.

«Новые серии не нравятся. Почему дело с Брагиной затянулось на половину сезона? Вообще все серии как-то затянуты. Пятый сезон совсем не похож на предыдущие».

Другие высказываются еще жестче:

«Просмотрели две новые серии — это просто потеря времени. Санта-Барбара отдыхает».

Тем не менее говорить о тотальном разочаровании рано. В обсуждениях хватает и противоположных мнений. Многие продолжают смотреть с интересом и не видят в изменившемся темпе проблемы.

«А мне все нравится. Придраться можно ко всему. Смотрю с удовольствием».

Судя по реакции, сезон стал более личным и драматичным. Вопрос лишь в том, готова ли аудитория принять такой поворот.