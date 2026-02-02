Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото)

Иностранному зрителю осознать такое не под силу.

Для зрителей за пределами Японии «Унесенные призраками» чаще всего выглядят как странная сказка с пугающими моментами. Для японцев же фильм Хаяо Миядзаки работает слегка иначе и ужасает задолго до появления духов и наступления темноты.

Причина – не в сюжете, а в языке и деталях фона.

Писатель и специалист по аниме Джонатан Клементс отмечал, что после «Оскара» интерес к японской анимации резко вырос, но вместе с этим стало ясно, сколько смыслов теряется в переводе.

Особенно это заметно в сцене блуждания Чихиро и ее родителей по пустому городу. Для иностранного зрителя это просто странное место. Для японского – пространство, которое начинает пугать сразу.

«Салон оптики» на самом деле – «Магазин глазных яблок», а мясная лавка предлагает «свежие, только что поступившие экземпляры». Эти детали не случайны: они создают атмосферу мира, где человеческое тело – всего лишь товар.

«Когда я спросил японцев, что именно их пугает, никто не мог ответить. Но когда мы начали рассматривать кадр за кадром, они вдруг поняли, что задний план содержит немало подсознательных намеков», – объяснял Клементс.

Языковая игра работает и в именах. Камадзи – «старик у котла». Юбаба и Дзениба – «банная бабушка» и «денежная бабушка». Имя Тихиро превращается в Сэн – «тысячу», обычную единицу счета.

Для японского зрителя это история о потере личности, зашифрованная в словах. Остальные видят лишь красивую, пугающую фантазию Миядзаки.