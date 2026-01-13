Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тарантино посмотрел этот шедевр и был потрясен: «Самый великий фильм из когда-либо созданных»:

Тарантино посмотрел этот шедевр и был потрясен: «Самый великий фильм из когда-либо созданных»:

13 января 2026 08:56
Квентин Тарантино

Режиссер считает, что эта лента полностью изменила кино.

Квентину Тарантино редко верят на слово, но в вопросах кино ему доверяют почти все. Он пересмотрел тысячи фильмов, знает историю жанров лучше многих критиков и умеет находить золото там, где другие видят старые пленки. И когда его спросили о самом великом фильме в истории, он назвал выбор, с которым сложно спорить.

Фильм, который он ставит выше всех

Для Тарантино таким фильмом стали «Челюсти» Стивена Спилберга. По его словам, это не просто хороший триллер, а самый цельный фильм из всех, что когда-либо были сняты. Не обязательно самый «умный» или «красивый», но тот, где все работает идеально — от первой сцены до последнего кадра.

«Я думаю, что "Челюсти" — самый великий фильм из когда-либо созданных. Может быть, не самый лучший фильм, но это культовый проект… В плане цельности произведения лучше "Челюстей" ничего не было, это лучший фильм, когда-либо снятый», — поделился Тарантино.

Почему именно «Челюсти»

Картина вышла почти полвека назад и навсегда изменила Голливуд. Именно после нее появились современные блокбастеры. Спилберг взял простую историю про акулу-людоеда и превратил ее в напряженное, почти идеальное кино.

Тарантино особенно ценит то, что режиссер не просто выполнил заказ студии, а вложил в фильм собственный стиль и характер. Там, где другие снимали бы проходной хоррор, Спилберг сделал кино, которое до сих пор держит зрителя в напряжении.

Почему с этим трудно не согласиться

«Челюсти» и сегодня смотрятся свежо. Музыка, монтаж, игра актеров и ритм истории работают так же точно, как в день премьеры. И именно за эту редкую цельность Тарантино называет фильм величайшим в истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого режиссер сыграл в фильме «Убить Билла».

Фото: Legion-media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пойман за руку, как дешевка: Тарантино уличил в плагиате самого Стивена Кинга – заработал миллионы на идее коллеги Пойман за руку, как дешевка: Тарантино уличил в плагиате самого Стивена Кинга – заработал миллионы на идее коллеги Читать дальше 11 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Читать дальше 13 января 2026
Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе Читать дальше 13 января 2026
На съемках 4 части «Часа пик» настоял сам Трамп – да и мы не против увидеть продолжение: такого международного размаха у франшизы еще не было На съемках 4 части «Часа пик» настоял сам Трамп – да и мы не против увидеть продолжение: такого международного размаха у франшизы еще не было Читать дальше 12 января 2026
Этот фильм мы взахлеб смотрели в 2018 году, но внезапно он снова рвет топы Netflix: зрители уже потратили на него 8 000 000 часов Этот фильм мы взахлеб смотрели в 2018 году, но внезапно он снова рвет топы Netflix: зрители уже потратили на него 8 000 000 часов Читать дальше 12 января 2026
Почему «День сурка» — вовсе не комедия, а притча? Истинный смысл понимают только взрослые Почему «День сурка» — вовсе не комедия, а притча? Истинный смысл понимают только взрослые Читать дальше 12 января 2026
Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа Читать дальше 11 января 2026
О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай Читать дальше 11 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше