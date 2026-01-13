Тарантино посмотрел этот шедевр и был потрясен: «Самый великий фильм из когда-либо созданных»:

Квентину Тарантино редко верят на слово, но в вопросах кино ему доверяют почти все. Он пересмотрел тысячи фильмов, знает историю жанров лучше многих критиков и умеет находить золото там, где другие видят старые пленки. И когда его спросили о самом великом фильме в истории, он назвал выбор, с которым сложно спорить.

Фильм, который он ставит выше всех

Для Тарантино таким фильмом стали «Челюсти» Стивена Спилберга. По его словам, это не просто хороший триллер, а самый цельный фильм из всех, что когда-либо были сняты. Не обязательно самый «умный» или «красивый», но тот, где все работает идеально — от первой сцены до последнего кадра.

«Я думаю, что "Челюсти" — самый великий фильм из когда-либо созданных. Может быть, не самый лучший фильм, но это культовый проект… В плане цельности произведения лучше "Челюстей" ничего не было, это лучший фильм, когда-либо снятый», — поделился Тарантино.

Почему именно «Челюсти»

Картина вышла почти полвека назад и навсегда изменила Голливуд. Именно после нее появились современные блокбастеры. Спилберг взял простую историю про акулу-людоеда и превратил ее в напряженное, почти идеальное кино.

Тарантино особенно ценит то, что режиссер не просто выполнил заказ студии, а вложил в фильм собственный стиль и характер. Там, где другие снимали бы проходной хоррор, Спилберг сделал кино, которое до сих пор держит зрителя в напряжении.

Почему с этим трудно не согласиться

«Челюсти» и сегодня смотрятся свежо. Музыка, монтаж, игра актеров и ритм истории работают так же точно, как в день премьеры. И именно за эту редкую цельность Тарантино называет фильм величайшим в истории.

