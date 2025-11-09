Меню
Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»?

9 ноября 2025 09:25
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

На этот счет существуют разные версии.

Сцена с верблюдом Василием в «Джентльменах удачи» заняла не так много времени, но вот ее съемки обернулись настоящей головной болью для всей команды. Еще более любопытно, что за прошедшие годы они обросли версиями, которые противоречат друг другу.

Верблюд Алмаз в фильме «Джентльмены удачи»

Источники сходятся в одном: с поисками верблюда для съемок сразу возникли трудности. Несмотря на уверенность группы в том, что в Самарканде таких животных немало, зверя пришлось искать в местном зоопарке. Четвероногого артиста по имени Алмаз доставили на площадку, но возникла новая сложность — он категорически отказался пускать на свою спину Евгения Леонова.

Находчивые создатели фильма нашли остроумный выход из ситуации. В кадре получилось, что на верблюде восседают Савелий Крамаров и Георгий Вицин, а Леонова фактически перевозил скрывавшийся за животным дрессировщик.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Верблюдица в фильме «Джентльмены удачи»

По воспоминаниям директора картины Александра Демидова, съемочной группе с трудом удалось найти только верблюдицу довольно почтенного возраста. На время съемок животное разместили во дворе гостиницы — бедная верблюдица ютилась в кузове грузовика, а ее хозяин спал в кабине. Съемки ключевого эпизода несколько раз переносились по разным причинам.

Когда долгожданный день наконец настал, команду ждал неприятный сюрприз. За время ожидания верблюдица успела облысеть, причем шерсть исчезла только с одного бока. Как оказалось, ее хозяину забыли выплатить суточные, и он продал шерсть животного, чтобы хоть как-то прокормить себя.

На съемках операторам пришлось снимать верблюдицу только с одной стороны.

Фото: Кадры из фильма «Джентльмены удачи»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
