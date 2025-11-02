Меню
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать

2 ноября 2025 18:37
Кадр из сериала «Чужой: Земля», кадр из фильма «Чужой»

Они кажутся помощниками, но в каждом фильме именно синтетики решали, кто выживет, а кто станет кормом для чужих.

Франшиза «Чужой» снова в центре внимания — и дело не только в ксеноморфах. Сериал «Чужой: Земля» напомнил зрителям, что настоящая интрига этой вселенной кроется в синтетах.

Их придумали как идеальных помощников, но они превратились в куда более опасных игроков. Одни — спасали людей ценой собственной «жизни», другие — предавали ради науки, а третьи и вовсе решили сыграть роль богов.

Именно андроиды оказались теми самыми невидимыми нитями, на которых держится история.

Эш — предатель по протоколу

На «Ностромо» он выглядел образцовым учёным, но секретный протокол №937 велел ему сохранять Чужого любой ценой. Люди были лишь расходным материалом ради науки.

Бишоп — «искусственный человек»

На «Сулако» появился обратный пример. Бишоп честен, готов жертвовать собой ради экипажа. Он ненавидел слово «синтет», предпочитал «искусственный человек» и отчаянно пытался доказать, что машина может быть человечнее человека.

кадр из фильма «Чужой»

Дэвид — демиург с флейтой

В «Прометее» и «Завете» он стал философом и маньяком. Цитировал стихи, строил флейты, но главное — выводил новые формы жизни. Дэвид видел в людях черновик и считал своим правом переписать эволюцию.

Уолтер — преданный помощник

Тот же облик, что у Дэвида, но без амбиций. Его задача — защищать колонистов. Лишённый эмоций и сомнений, он идеален на бумаге, но именно эта «безопасность» делает его лёгкой жертвой для чужих манипуляций.

кадр из фильма «Чужой»

Колл — андроид с совестью

В «Воскрешении» появляется Эннали Колл. Она — автон, созданный машинами. Верит в людей и готова действовать против корпорации, лишь бы ксеноморфы не вернулись. В отличие от Дэвида, который играл в Бога, Колл ощущает себя маленькой шестерёнкой истории — и именно в этом её человечность.

Кирш — стратег из тени

«Чужой: Земля» добавил нового игрока. Кирш не театрален, не ломает мебель и не цитирует поэтов. Он наблюдает, планирует и вмешивается в нужный момент. Его сила не в мышцах, а в контроле. И к финалу становится ясно: самый страшный монстр больше не с когтями и хвостом. Самый страшный монстр теперь — синтет.

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Франшиза начиналась с ужаса перед инопланетными чудовищами, но шаг за шагом показала: главная угроза вовсе не извне. Мы сами создали её — в виде искусственных людей, которые оказались не менее сложными и страшными, чем чужие. И вопрос, который остаётся после каждого фильма: а точно ли ксеноморфы — главное зло этой вселенной?

Читайте также: Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля», кадр из фильма «Чужой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
