Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается

Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается

29 ноября 2025 12:48
Кадр из мультсериала «Три кота»

Поведение персонажа удивляет зрителей.

Мультфильм «Три кота» будет одинаково интересен и детям, и родителям. Это история о трёх любознательных котятках — непоседе Коржике, скромной Карамельке и умному Компоту, которые живут в уютном домике с родителями.

Каждый день они попадают в забавные ситуации, узнают что-то новое и учатся дружить, помогать другим и находить выход из любых передряг.

Что особенно приятно, в каждой серии есть не только весёлые приключения, но и добрые уроки: как важно слушаться старших, почему не стоит обманывать или как работать в команде.

И каждый из котят индивидуален: дети чаще проникаются к озорному Коржику или милой Карамельке. А вот Компот некоторых малышей смущает — уж больно часто он плачет.

Характер Компота

Если в семье трёх котят есть главный мыслитель и любитель порядка, то это точно Компот — старший брат Коржика и Карамельки. Этот серьёзный котёнок обожает науку, чтение и всё тщательно планировать.

В то время как его брат готов носиться по дому, а сестра — умиляться цветочкам, Компот с удовольствием объяснит им, как устроено электричество, почему нужно экономить воду или как правильно выращивать растения.

Но за его рассудительностью скрывается добрая душа — он всегда поддержит в трудную минуту и предложит продуманный план. Вот только неудачи быстро его расстраивают и заставляют заливаться слезами.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Почему Компот часто плачет

Удивление некоторых пользователей поведением Компота дошло до того, что они обратились в соцсетях к авторам мультфильма. Мол, как же так — самый старший мальчик в семье и такой плаксивый. И создатели проекта заступились за Компота.

«Компот, хоть и самый старший, но самый ранимый и чувствительный из котят. Компотик воспринимает все близко к сердцу, поэтому частенько не может сдержать эмоций», — объяснили они его поведение.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Читать дальше 26 ноября 2025
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде 36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде Читать дальше 29 ноября 2025
Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе? Читать дальше 29 ноября 2025
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров Читать дальше 29 ноября 2025
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Читать дальше 28 ноября 2025
Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда Читать дальше 28 ноября 2025
Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Читать дальше 28 ноября 2025
Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Читать дальше 30 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше