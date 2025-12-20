Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль

Сериал «Тайный советник» уверенно набирает аудиторию и обсуждается как одна из заметных премьер НТВ. Но один эпизод с применением табельного оружия стал для зрителей точкой, где интерес к сюжету столкнулся с недоумением.

Сцена, которая нарушила внутреннюю логику

В одной из серий опер Истрашин стреляет в подозреваемого Бережного при попытке побега. Для зрителей проблемным оказался не сам факт применения оружия, а то, что произошло после.

Автор дзен-канала «Мир современного кино» откровенно удивлен:

«Без предупредительного выстрела Истрашин стреляет в человека на поражение. Причем в ситуации, когда его личной жизни никакой угрозы не было».

Дальнейшее развитие сцены только усилило недоумение. По словам рецензента, «все шито — крыто»:

«Никакого расследования, тем более уголовного преследования, даже простого замечания».

Именно отсутствие реакции со стороны системы стало для зрителей главным источником дискомфорта.

Почему это вызвало реакцию

Зрительская критика во многом строится на сравнении с привычной логикой жанра. Автор «Мира современного кино» сравнил ситуацию с другими сериалами НТВ:

«Давайте вспомним пятый и шестой сезоны „Невского“. Сколько времени провел Павел Семенов в СИЗО… Аналогичная история была в „Первом отделе 3“».

На этом фоне сцена в «Тайном советнике» выглядит особенно контрастно. Там, где раньше начиналась долгая цепочка разбирательств, здесь все заканчивается мгновенно.

Как отмечает автор канала, создается ощущение, что «СК и УСБ прессуют только по команде сверху», а сам выстрел остается без последствий.

Это расхождение с уже сформированными зрительскими ожиданиями вызывает ощущение фальши — не в поступке персонажа, а в том, как сценарий предпочитает его не замечать.

Детали, которые усиливают раздражение

К обсуждению подключаются и другие мелкие, но заметные несостыковки. Зрительница Шарлотта Веймар пишет:

«Немного позанудствую. Сериал снимали в Москве петербуржцы, а отдельные фрагменты доснимали, видимо, у себя в Петербурге. В Москве такси "с шашечками" только двух цветов — белые и жёлтые, а Полина всё время подъезжает на такси кирпичного цвета. Нет таких такси в Москве, а в Санкт-Петербурге есть, и не только кирпичного. Мелочь, а раздражает».

Почему сериал все равно смотрят

При всей критике зрители не отказываются от просмотра. Та же Шарлотта Веймар отмечает:

«А сам сериал мне нравится, Евгений Шириков отлично играет, по складу характера его герой скорее следователь, чем опер. Посмотрела 8 серий и всё интересней и интересней. Гораздо лучше сериала "Васька"».

Эта двойственность определяет тон обсуждений: «Тайный советник» в принципе нравится многим зрителям, но к нему предъявляют требования — к логике, деталям и последствиям поступков героев.

