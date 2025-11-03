Меню
«Самый скучный сезон» или «бриллиант "Мосгаза"»: как «Розыгрыш» разделил зрителей пополам

3 ноября 2025 09:25
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

Премьера оказалась очень дискуссионной.

Детективный проект «Мосгаз. Розыгрыш» дебютировал в октябре в качестве телевизионной премьеры, хотя еще ранее стал доступен подписчикам онлайн-кинотеатра Okko. Пользователи оценили сериал на 7,5 баллов.

Телевизионная аудитория отнеслась к новинке более скептически. Многие зрители критически восприняли развитие сюжетной линии проектов о Черкасове, выражая недовольство творческими решениями создателей. При этом нашлась и группа поклонников, защищающих проект.

Сюжет сериала «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

Майор Черкасов возвращается к расследованию преступлений в период исторических перемен. На рубеже 1990-х годов советская милиция сталкивается с новыми вызовами.

Цепь загадочных смертей победителей лотереи «Мослото» приводит оперативников в мир государственных азартных игр. Расследование постепенно выявляет связи между лотерейным бизнесом и влиятельными кругами.

Следственная группа обнаруживает, что научный институт математики и кибернетики проводит исследования вероятностных закономерностей. Возникают вопросы о возможном прогнозировании результатов тиражей или несанкционированном использовании научных разработок.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

Отзывы о сериале «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

Премьера сезона разделила зрителей на два лагеря. Были и те, кто посчитал картину скучной на фоне первых серий.

«После "Палача" все остальные части франшизы были так себе», «Самый скучный сезон. Полный провал, ставлю двойку», «Сериал не зацепил, хотя смотрела до конца. Много "воды", острых ощущений нет», — отметили комментаторы.

Но некоторые зрители нашли в «Розыгрыше» плюсы.

«Шикардос. Финал просто непредсказуемый. Спасибо создателям картины. Все понравилось», «Бриллиант "Мосгаза": впервые не догадалась до конца, кто убийца», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть.

Фото: Кадры из сериала «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»
