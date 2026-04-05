Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+

Телеканал HBO готовит возвращение одного из самых скандальных и противоречивых своих проектов последних лет. Причём компания пошла на неожиданный шаг: премьеру «Эйфории», рассказывающего о подростках с пагубными пристрастиями и серьёзными жизненными трудностями, решено провести по всему миру именно в день православной Пасхи.

Сюжет

Действие новых эпизодов перенесено в Лос-Анджелес, а временной промежуток отделяет их от финала предыдущего сезона на несколько лет. Судя по тому, что показано в трейлере, главная героиня Ру до сих пор не избавилась от своей пагубной привычки, хотя и не перестаёт делать новые шаги к выздоровлению.

В прошлых сериях девушка успела влезть в крупные долги перед наркодилершей по имени Лори. В промо-ролике можно увидеть сцену, в которой кредиторша находит Ру и требует вернуть деньги.

Позже Лори обсуждает будущее должницы с новым действующим лицом — неким Аламо, человеком, тесно связанным с криминальными кругами.

Отношения Нейта и Кэсси, казалось бы, окончательно развалились в финале второго сезона. Однако трейлер демонстрирует, что пара снова воссоединилась.

По кадрам можно предположить, что молодой человек трудится в строительной компании, называет свою девушку будущей женой и при этом остаётся недоволен тем, что она снимает для камеры провокационные видео.

Даты релиза

Первый эпизод третьего сезона «Эйфории» выйдет официально 12 апреля. Его можно будет увидеть как на телеканале HBO, так и на стриминге HBO Max. Всего в новом сезоне запланировано восемь серий — их будут выпускать еженедельно по воскресеньям.

Заключительная, восьмая серия появится 31 мая. Планируется ли продолжение шоу после этого — пока остаётся неясным.