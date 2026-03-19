Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров

У релиза есть все шансы поставить и другие рекорды.

Боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном снова занял первую строчку в мировом рейтинге Netflix. За минувшую неделю фильм добавил к своим показателям 44 млн просмотров и теперь общая сумма достигла 83,7 млн.

Всего за четырнадцать дней лента обогнала криминальный триллер «Лакомый кусок» с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком, у которого 82 миллиона, и стала самым успешным проектом платформы в 2026 году.

Попадание в десятку лучших за всю историю сервиса пока под вопросом — это станет ясно по итогам следующих недель. Однако динамика у «Военной машины» примерно такая же, как у фэнтези «Дева и дракон» с Милли Бобби Браун. Тот фильм сейчас замыкает десятку лидеров, набрав за первые две недели 86,1 миллиона просмотров, а в итоге остановился на 123,3 миллиона.

В центре сюжета — отряд американских новобранцев, которые во время учений в лесу натыкаются на гигантского боевого робота. Откуда он взялся — неизвестно.

Машина выходит из строя и начинает охоту на солдат. Герой Алана Ричсона оказывается в ситуации, где сталкивается с угрозой, не имеющей ничего общего с привычным противником. Некоторые зрители в этом уже заметили сходство с сюжетом «Хищника». На Rotten Tomatoes у фильма 71% одобрения от критиков и 68% от зрителей.