Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров

Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров

19 марта 2026 15:42
Кадр из фильма «Военная машина»

У релиза есть все шансы поставить и другие рекорды.

Боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном снова занял первую строчку в мировом рейтинге Netflix. За минувшую неделю фильм добавил к своим показателям 44 млн просмотров и теперь общая сумма достигла 83,7 млн.

Всего за четырнадцать дней лента обогнала криминальный триллер «Лакомый кусок» с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком, у которого 82 миллиона, и стала самым успешным проектом платформы в 2026 году.

Попадание в десятку лучших за всю историю сервиса пока под вопросом — это станет ясно по итогам следующих недель. Однако динамика у «Военной машины» примерно такая же, как у фэнтези «Дева и дракон» с Милли Бобби Браун. Тот фильм сейчас замыкает десятку лидеров, набрав за первые две недели 86,1 миллиона просмотров, а в итоге остановился на 123,3 миллиона.

В центре сюжета — отряд американских новобранцев, которые во время учений в лесу натыкаются на гигантского боевого робота. Откуда он взялся — неизвестно.

Кадр из фильма «Военная машина»

Машина выходит из строя и начинает охоту на солдат. Герой Алана Ричсона оказывается в ситуации, где сталкивается с угрозой, не имеющей ничего общего с привычным противником. Некоторые зрители в этом уже заметили сходство с сюжетом «Хищника». На Rotten Tomatoes у фильма 71% одобрения от критиков и 68% от зрителей.

Фото: Кадры из фильма «Военная машина» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Бриджертонов» будет не только 5 сезон, но и новый спин-офф? Хит Netflix впервые отклонится от книг У «Бриджертонов» будет не только 5 сезон, но и новый спин-офф? Хит Netflix впервые отклонится от книг Читать дальше 19 марта 2026
«Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер «Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер Читать дальше 19 марта 2026
Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить Читать дальше 19 марта 2026
Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Читать дальше 18 марта 2026
Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы Читать дальше 17 марта 2026
Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно Читать дальше 16 марта 2026
Он — настоящее зло, у него лапки: как котик едва не стал главным злодеем «Властелина колец» Он — настоящее зло, у него лапки: как котик едва не стал главным злодеем «Властелина колец» Читать дальше 16 марта 2026
Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду» Читать дальше 16 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше