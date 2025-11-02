Меню
Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана

2 ноября 2025 22:29
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Хорошо, что этот вариант не стали показывать в кино.

Боромир по праву считается одним из самых сложных и многогранных персонажей во «Властелине колец». Уже на Совете у Элронда он открыто выступил против уничтожения Кольца Всевластия, предлагая использовать его могущество против Саурона.

У Амон Хэн чаша терпения переполнилась: ослеплённый жаждой власти, он набросился на Фродо, требуя отдать Кольцо. Этот момент стал переломным не только для хоббита, но и для самого Боромира.

Экранизация Питера Джексона подчеркнула внутренний конфликт персонажа, особенно в сценах его соперничества с Арагорном. Однако важно, что ни Толкин, ни Джексон не изображали Боромира злодеем. Под маской воина, ослеплённого амбициями, скрывался благородный защитник, искренне преданный своему народу.

Его искупление стало одним из самых эмоциональных моментов трилогии. Раскаявшись в содеянном, он отчаянно искал Фродо, но вместо этого судьба предоставила ему другой шанс — ценой жизни защитить Мерри и Пиппина от урук-хаев.

Но таким героем он стал не сразу.

Ранний образ Боромира

Ранние наброски Толкина, которые его сын Кристофер позже опубликовал в цикле «История Средиземья», показывают совершенно иную судьбу Боромира. Там содержится альтернативная версия событий после ухода Братства из Лотлориэна.

Хотя общий сюжетный каркас остаётся узнаваемым, ключевое отличие касается именно Боромира — в этой версии он выживает после схватки у Амон Хэна. Вместе с Арагорном он возвращается в Минас Тирит, чтобы помочь городу в надвигающейся войне.

Однако по прибытии их ждёт мрачная картина: столица Гондора осаждена объединёнными силами Саурона и Сарумана. Во время осады гибнет правитель города — ещё не названный Денетором и не являющийся отцом Боромира.

Когда народ провозглашает Арагорна новым лидером, в Боромире просыпаются ревность и ярость. Охваченный завистью, он тайно переходит на сторону Сарумана, надеясь с его помощью силой захватить власть в родном городе.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Финал Боромира

Толкин не планировал, что Боромир искупит свою вину. В заметках он задавался вопросом, раскаялся ли герой, и тут же давал себе ответ.

«Нет, убит Арагорном», — писал он.

Хотя детали этого противостояния остались нераскрытыми, можно предположить, что развязка наступила бы во время осады Минас Тирита. Узнав о предательстве бывшего соратника, Арагорн был бы вынужден сразиться с ним, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
