Самый пасхальный фильм одновременно и самый скандальный: что случилось со зрителями после премьеры «Страстей Христовых»

1 апреля 2026 07:58
У картины неоднозначная репутация.

Картина Мела Гибсона «Страсти Христовы» по праву считается одной из самых противоречивых религиозных драм в современном кинематографе. Вышедшая на экраны в 2004-м, она с первых дней оказалась в эпицентре острых дискуссий — уже спустя пару лет ее окрестили самым скандальным фильмом в истории.

Лента, посвященная последним мгновениям земного пути Иисуса Христа, вызывала бурные споры задолго до премьеры. Представители еврейских общин обвинили создателей в разжигании антисемитизма, а в некоторых государствах прокат картины был ограничен или вовсе под запретом.

В России прокат фильма тоже не обошелся без препятствий. В Краснодарском крае местный департамент культуры наложил запрет на демонстрацию ленты в кинотеатрах, сославшись на возможное разжигание межнациональной розни. В итоге зрителям предлагали знакомиться с картиной только на носителях.

Трудности подстерегали создателей не только на этапе проката, но и во время съемок. Исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел не раз оказывался в опасности: по нему попадали реальной плетью, он действительно тащил на себе тяжелый крест, а однажды в него угодил разряд молнии — к счастью, без серьезных последствий. Многочасовой грим и изнурительные съемки привели к тому, что тело актера покрылось ссадинами и волдырями, доставляя ему настоящую боль.

Реалистичная манера съемки давалась тяжело и публике. В день премьеры во время сцены распятия одной из зрительниц в США стало плохо — она потеряла сознание. Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице Канзаса.

Несмотря на такую репутацию, «Страсти Христовы» остаются одной из наиболее значимых экранизаций библейской истории и по сути — самым пасхальным фильмом нашего времени.

Светлана Левкина
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
Только настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие» знают три концовки хита: счастливый финал лишь у одного героя Только настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие» знают три концовки хита: счастливый финал лишь у одного героя Читать дальше 4 апреля 2026
