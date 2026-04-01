Самый пасхальный фильм одновременно и самый скандальный: что случилось со зрителями после премьеры «Страстей Христовых»

Картина Мела Гибсона «Страсти Христовы» по праву считается одной из самых противоречивых религиозных драм в современном кинематографе. Вышедшая на экраны в 2004-м, она с первых дней оказалась в эпицентре острых дискуссий — уже спустя пару лет ее окрестили самым скандальным фильмом в истории.

Лента, посвященная последним мгновениям земного пути Иисуса Христа, вызывала бурные споры задолго до премьеры. Представители еврейских общин обвинили создателей в разжигании антисемитизма, а в некоторых государствах прокат картины был ограничен или вовсе под запретом.

В России прокат фильма тоже не обошелся без препятствий. В Краснодарском крае местный департамент культуры наложил запрет на демонстрацию ленты в кинотеатрах, сославшись на возможное разжигание межнациональной розни. В итоге зрителям предлагали знакомиться с картиной только на носителях.

Трудности подстерегали создателей не только на этапе проката, но и во время съемок. Исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел не раз оказывался в опасности: по нему попадали реальной плетью, он действительно тащил на себе тяжелый крест, а однажды в него угодил разряд молнии — к счастью, без серьезных последствий. Многочасовой грим и изнурительные съемки привели к тому, что тело актера покрылось ссадинами и волдырями, доставляя ему настоящую боль.

Реалистичная манера съемки давалась тяжело и публике. В день премьеры во время сцены распятия одной из зрительниц в США стало плохо — она потеряла сознание. Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице Канзаса.

Несмотря на такую репутацию, «Страсти Христовы» остаются одной из наиболее значимых экранизаций библейской истории и по сути — самым пасхальным фильмом нашего времени.