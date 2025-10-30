Меню
Самый отвратительный злодей «Игры престолов» может появиться в приквеле: правда не том виде, к какому привыкли зрители

30 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Но отсылка будет действительно потрясающей.

Кажется, даже спустя годы после финала «Игры престолов» имя Уолдера Фрея всё ещё вызывает у зрителей содрогание. Тот самый старик, устроивший «Красную свадьбу» и вырезавший Старков, стал символом холодного предательства. И, возможно, именно поэтому шоураннер нового приквела «Рыцарь Семи Королевств» Айра Паркер решил воскресить его… в младенческом виде.

Да, в сериале может появиться «маленький Уолдер», мальчик, которого Дункан случайно спасает от повозки. Судьба иронична: герой, воплощение чести и доблести, спасает ребёнка, которому предстоит стать воплощением подлости.

Путешествие вниз по социальной лестнице

Пока «Дом Дракона» исследует власть и кровь королей, «Рыцарь Семи Королевств» покажет мир простых рыцарей и оруженосцев — грязный, честный, почти земной. Сюжет основан на новеллах Джорджа Мартина о Дункане Высоком и его ученике Эгге, будущем короле Эйгоне V.

Айра Паркер объяснил, что теперь история рассказывается «снизу вверх»: без дворцовых интриг, но с живыми, уставшими людьми, которых греет не золото, а костёр у дороги. Даже заставка будет простой — без привычных вращающихся карт и шестерёнок. Такой Вестерос ближе к XIV веку Британии: холодный, серый и почти реальный.

Старые дороги, новые легенды

Поклонников «Игры престолов» ждут тонкие пасхалки и отсылки. В одном из эпизодов Дункан пойдёт по той же дороге, что и Бриенна Тарт с Подриком Пейном, соединяя эпохи и напоминая, что Вестерос — не просто карта, а непрерывная история.

А если на пути встретится юный Фрей — это будет идеальное напоминание: зло в Вестеросе не падает с неба, его воспитывают с детства.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
