Самый неожиданный поворот Поттерианы: почему наследника Гарри шляпа отправила в Слизерин, а не Гриффиндор

17 ноября 2025 07:29
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Этого не ожидали даже самые верные фанаты.

Когда речь заходит о распределяющей шляпе, обычно вспоминают уверенность Гарри Поттера в том, что его место — в Гриффиндоре. Но куда больше вопросов вызывает история его младшего сына. Почему наследник самого известного гриффиндорца вдруг оказывается в Слизерине?

«Гарри Поттер и Проклятое дитя»

Именно здесь впервые подробно раскрывается путь Альбуса Северуса Поттера — ребёнка, который уже в 11 лет живёт под давлением фамилии. Старшие — Джеймс и Лили — попадают на Гриффиндор без малейших сомнений, а вот Альбус с первых сцен боится не факультета, а того, что станет разочарованием для семьи.

Почему Слизерин — логичный выбор

Шляпа реагирует не на страхи, а на сущность. В Альбусе заметны черты, которые он сам в себе не распознаёт: самостоятельность, умение держать дистанцию, наблюдательность, уважение к границам.

Гарри и Альбус-Северус

Это не качества «тьмы» — это профиль идеального слизеринца. В отличие от Сириуса Блэка, мечтавшего уйти от семейной традиции, Альбус пытается в неё вписаться, и именно это делает его просьбу «не на Слизерин» несостоятельной.

Дружба, которая всё изменила

Скорпиус Малфой — главный аргумент шляпы. Эта дружба невозможна без общего факультета и становится опорой, которой Альбусу всегда не хватало. В Слизерине он получает не ярлык, а пространство, где может стать собой, а не копией отца.

Итог

Шляпа не ошиблась и не издевалась. Она просто дала Альбусу шанс выйти из тени легенды. Чтобы стать Поттером — ему сначала нужно было стать собой.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
