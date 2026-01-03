Хюррем души не чаяла в Мехмеде и Михримах, но этого ребенка не любила: сама испортила его судьбу

Он стал «лишним» наследником.

Хюррем-султан смогла достичь невероятного — стать законной женой правителя и матерью пятерых наследников. Однако её материнство было не столько проявлением нежности, сколько стратегическим инструментом.

Каждый ребёнок укреплял её позиции в гареме и приближал к главной цели — трону для одного из своих сыновей.

Кого из детей любила Хюррем

В сериале «Великолепный век» Хюррем-султан проявляла особую привязанность к старшим детям — шехзаде Мехмеду и Михримах. Именно Мехмеда родители видели будущим султаном, но его ранняя смерть разрушила эти планы.

Младшие сыновья, Селим, Баязид и Джихангир, росли в окружении слуг, но без достаточного внимания родителей.

Особенно остро чувствовал недостаток любви шехзаде Баязид. Его бунтарский характер во многом стал следствием эмоциональной холодности со стороны матери, поглощённой политическими интригами.

Нелюбимый сын Сулеймана и Хюррем

Баязид, средний сын Сулеймана и Хюррем, постоянно боролся за внимание родителей. Его раздражало превосходство старшего брата Селима, который нередко подставлял его. Любая попытка Баязида проявить себя заканчивалась наказанием.

После казни Мустафы и смерти Джихангира раскол углубился. Сулейман увидел в Селиме черты будущего правителя, а Баязид снова ощутил себя отвергнутым. Даже временная поддержка Хюррем не изменила ситуацию.

Зрители исторической саги увидели в Баязиде трагическую фигуру — лишнего наследника. Это и создало образ «нелюбимого сына».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее.