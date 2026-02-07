«Самый лживый фильм о ВОВ»: эти военные ленты разгромили в отзывах — теперь попробуйте разобраться, о каких картинах речь (тест)

Российское военное кино — особая тема, где каждая картина вызывает ожесточённые споры: одни видят в ней патриотический подвиг, другие — лубочную картинку или неудачную попытку, оскверняющую память нации.

Мы собрали самые язвительные и негативные отзывы на фильмы о войне. Ваша задача — по этим всплескам критического гнева угадать, о какой именно ленте идёт речь.

Это тест для тех, кто не боится посмотреть на привычные сюжеты с другой стороны — с позиции раздражённого зрителя, который остался недоволен и даже оскорблен. Проверим, насколько хорошо вы знаете слабые стороны отечественного военного кино. Внимание: в тесте загаданы как фильмы, так и сериалы.