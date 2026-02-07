Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Самый лживый фильм о ВОВ»: эти военные ленты разгромили в отзывах — теперь попробуйте разобраться, о каких картинах речь (тест)

«Самый лживый фильм о ВОВ»: эти военные ленты разгромили в отзывах — теперь попробуйте разобраться, о каких картинах речь (тест)

7 февраля 2026 09:54
Кадр из фильма «Служу Советскому Союзу!» (2012)

Не все вопросы кажутся очевидными.

Российское военное кино — особая тема, где каждая картина вызывает ожесточённые споры: одни видят в ней патриотический подвиг, другие — лубочную картинку или неудачную попытку, оскверняющую память нации.

Мы собрали самые язвительные и негативные отзывы на фильмы о войне. Ваша задача — по этим всплескам критического гнева угадать, о какой именно ленте идёт речь.

Это тест для тех, кто не боится посмотреть на привычные сюжеты с другой стороны — с позиции раздражённого зрителя, который остался недоволен и даже оскорблен. Проверим, насколько хорошо вы знаете слабые стороны отечественного военного кино. Внимание: в тесте загаданы как фильмы, так и сериалы.

Фото: Кадр из фильма «Служу Советскому Союзу!» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Плевок в лицо Советской Армии»: этот фильм Бондарчука обожает молодежь, а 50-летние терпеть не могут «Плевок в лицо Советской Армии»: этот фильм Бондарчука обожает молодежь, а 50-летние терпеть не могут Читать дальше 7 февраля 2026
Кривляющийся Михалков и шутки уровня ТНТ: угадайте культовый советский хит по разгромной критике из Сети (тест) Кривляющийся Михалков и шутки уровня ТНТ: угадайте культовый советский хит по разгромной критике из Сети (тест) Читать дальше 4 февраля 2026
Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Читать дальше 8 февраля 2026
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе Читать дальше 7 февраля 2026
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест) Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест) Читать дальше 7 февраля 2026
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз Читать дальше 7 февраля 2026
«Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан? «Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан? Читать дальше 7 февраля 2026
«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб «Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб Читать дальше 7 февраля 2026
До какого числа «Чебурашку 2» можно посмотреть в кинотеатрах? Вы еще успеваете, но нужно поторопиться До какого числа «Чебурашку 2» можно посмотреть в кинотеатрах? Вы еще успеваете, но нужно поторопиться Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше