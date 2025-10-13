Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей

«Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки — это не просто вымышленная биография авиационного инженера Дзиро Хорикоси, это самая личная история, которую автор когда-либо рассказывал. В жизнях и характерах главного героя и художника слишком много пересечений, чтобы их можно было игнорировать.

Сюжет мультфильма «Ветер крепчает»

Перед зрителями разворачивается судьба Дзиро, с детства грезившего небом. Его мечте стать пилотом мешает слабое зрение. Однако в своих снах мальчик встречает знаменитого авиаконструктора Капрони, который открывает ему другую дорогу — создавать прекрасные самолеты, а не управлять ими.

Дзиро всей душой принимает эту идею и отправляется в Токио получать инженерное образование. По пути судьба дарит ему мимолетную, но важную встречу с девочкой Наоко.

Их знакомство омрачено страшным землетрясением, где Дзиро проявляет себя как настоящий герой, помогая Наоко спастись. Однако затем их пути надолго расходятся.

Спустя годы жизнь неожиданно сводит их снова в горном санатории. Дзиро ищет душевного покоя после рабочих неурядиц, а Наоко борется с коварной болезнью — туберкулезом.

Несмотря на все препятствия, между ними вспыхивает глубокое чувство. Они решают связать свои судьбы, прекрасно понимая, что болезнь в итоге победит Наоко.

История Хаяо Миядзаки

Родившийся в разгар Второй мировой войны, Хаяо Миядзаки помнил в детстве лишь переезды и бомбежками. Образы самолетов стали как его первыми набросками, так и одержимостью, воплощая парадокс: символы красоты и изобретательности, навсегда привязанные к войне. Это противоречие отражается и в проекте «Ветер крепчает».

Дзиро, как и Миядзаки, близорук, не может пилотировать самолеты, о которых мечтает. Оба мужчины вместо этого обращаются к рисованию — Дзиро к инженерным чертежам, Миядзаки к анимации.

Более того, отец режиссера работал в «Miyazaki Airplane», компании, которая производила рули для истребителя Зеро. Протагонист мультфильма, Дзиро Хорикоси, сконструировал тот самый самолет.

Мать Хаяо Миядзаки много лет боролась с туберкулезом. Эта же болезнь стала испытанием для Наоко, возлюбленной Дзиро. Через историю своего героя режиссер будто бы рассказывает о молодости собственных родителей.

