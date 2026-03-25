Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку

25 марта 2026 16:11
Секретарша на рабочем месте то выбирает обувь, то болтает по телефону.   

В «Служебном романе» сюжет строится вокруг Новосельцева и Калугиной. Но и второстепенные персонажи там выписаны настолько ярко, что запоминаются не хуже главных. Взять хотя бы Верочку — секретаршу из статистического учреждения.

Невесомая, жизнерадостная, чуть легкомысленная, но при этом невероятно притягательная героиня быстро завоевала симпатию зрителей. Однако некоторые поклонники все же недоумевали, зачем Калугина держит при себе такую ненадежную сотрудницу.

Секретаршу уж точно не назовешь образцовой служащей. Она приходит с опозданиями, на рабочем месте вовсю меряет новые сапоги и с большим интересом перемывает косточки коллегам — причем прямо в кабинете у суровой Калугиной.

Сложно поверить, что Людмила Прокофьевна, слывшая человеком принципиальным, мирилась с такой подчиненной. Ведь она явно испытывала из-за нее неудобство.

Значение Верочки

Зрители обратили внимание, что на самом деле секретарша прилагает усилия.

«Мне всегда казалось, что с прямыми обязанностями Верочка как раз справляется отлично: она прекрасно печатает, оформляет весь тот огромный документооборот, который проходит через нее, профессионально ведет стенографию, сторожит как страж кабинет начальницы», — пишут комментаторы.

Тем более что остальные сотрудники тоже не обременяют себя излишней работой.

«Чем она хуже остальных? 90% этой статистической конторы работают и ведут себя точно так же. Рабочий день начинают с макияжа, потом по магазинам, как Оленька Рыжова», — отмечают зрители.

К тому же замкнутой Калугиной просто удобно иметь в подчинении «своего» человека в коллективе, чтобы оставаться в курсе событий.

«Сплетницей ей положено быть по должности, и это выгодно "колючей" Калугиной, для которой Верочка служит источником неформальной информации о жизни отдела», — резюмировали пользователи.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
