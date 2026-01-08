Меню
Самый кассовый фильм по Стивену Кингу собрал в прокате 704 млн долларов: на съемки хоррора потратили сущие копейки

8 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Оно»

Выгода для создателей была колоссальной.

Когда в 2017 году на экраны вышло «Оно» Энди Мускетти, мало кто ожидал, что экранизация романа Кинга станет не просто успешной — она буквально перезапустит жанр хоррора. При бюджете около 40 миллионов долларов фильм собрал колоссальные 704,2 миллиона, став самой прибыльной адаптацией Кинга в истории и одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времён.

Когда страх стал массовым

«Оно. Глава первая» превратила культовый роман о детских кошмарах в масштабное зрелище, где ужас и трогательная история взросления сосуществуют на равных. Маленький городок Дерри с его канализациями, скрипучими лестницами и зловещими шарами оказался не просто декорацией — а живым организмом, полным тайных страхов.

Мускетти тонко уловил дух оригинала, перенёс действие в 1980-е и собрал юный актёрский ансамбль, которому поверили миллионы зрителей. «Клуб неудачников» стал символом той самой дружбы, которая сильнее зла, а Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгарда — новым архетипом ужаса.

Фильм открыл осенний сезон с рекордом для хоррора: 120 миллионов за уикенд в США. Критики назвали его «эмоциональной катарсисной машиной страха». Рейтинг на Rotten Tomatoes держится на уровне 85 % — для фильма с клоуном-каннибалом это почти чудо.

Почему «Оно» стало культовым

Кадр из фильма «Оно»

Главный секрет — в искренности. Мускетти не стал снимать просто «страшилки». Он рассказал историю травмы, дружбы и потери — через призму детского взгляда. Поэтому даже самые мрачные сцены фильма остаются человечными. Зритель чувствует, что монстр — не только Пеннивайз, но и равнодушие взрослых, готовых не замечать зло под боком.

Именно это превратило «Оно» в феномен. Оно пугает, но при этом согревает. Его хочется пересматривать, особенно в конце октября, когда за окном шумит ветер и кто-то запускает бумажный кораблик по лужам.

Пеннивайз как символ поколения

После выхода фильма красные шары, белый грим и фирменная ухмылка клоуна стали неотъемлемой частью поп-культуры. От костюмов на Хэллоуин до мемов — Пеннивайз везде. Он стал метафорой страха, который живёт в каждом городе и каждом взрослении.

«Оно» породило целую вселенную: сиквел «Глава вторая» собрал ещё почти полмиллиарда, а HBO уже готовит приквел «Добро пожаловать в Дерри», где покажут истоки зла и знаменитое «Чёрное пятно» — один из самых мрачных эпизодов книги.

Идеальный фильм для Хэллоуина

Редко какой хоррор вызывает такие эмоции. «Оно» не только пугает — оно заставляет вспомнить, каким было детство: ночь, когда выключили свет, а ты клянёшься, что видел тень под кроватью. Этот фильм возвращает тот первобытный страх — но делает это красиво, с душой.

«Оно. Глава первая» — не просто самая кассовая экранизация Кинга. Это фильм, который напомнил, что ужасы могут быть большими, человечными и даже… утешающими. И именно поэтому его место в октябрьском плейлисте не подлежит обсуждению.

Фото: Кадр из фильма «Оно»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
