Теледоктор Мясников заступился за «Мастера и Маргариту» Локшина: "Михаил Афанасьевич сказал бы: "Браво!"»

18 марта 2026 15:13
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Знаменитость высоко оценил экранизацию.

Споры вокруг фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» не утихают с момента выхода. Одни считают его выдающейся работой, другие — искажением классического текста.

В обсуждение неожиданно включился доктор Александр Мясников. Он признался, что долго не решался посмотреть картину, опасаясь разочарования после версии Бортко 2005 года. Однако в итоге пересилил себя и остался впечатлён.

По мнению Мясникова, Локшин создал не столько экранизацию, сколько художественное исследование романа. Своими впечатлениями он поделился в Telegram.

«Долго сопротивлялся: после сериала 2005 года боялся, что такого бережного отношения к тексту автора уже не будет. И вот посмотрел. Что сказать: я уверен, что Михаил Афанасьевич сказал бы: "Браво!"»,заявил Мясников.

Теледоктор считает, что лента требует от зрителя досконального знания романа — не просто знакомства, а буквально помнить текст наизусть. Без этого, по его мнению, погружение в картину теряет смысл.

«Плохо знающим роман можно не беспокоиться. Его надо знать на уровне не просто "когда-то читал", а наизусть. Иначе и пробовать нечего», — добавил теледоктор.

Мясников поставил работу Локшина в один ряд с сериалом Бортко, а в чём-то даже выше — за счёт того, как в фильме раскрыты скрытые смыслы булгаковского текста.

Фото: Кадры из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
