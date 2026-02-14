Меню
Самый идеальный сериал по Стивену Кингу длится 4 часа: осилите за один вечер и останетесь в ужасе от финала до утра

14 февраля 2026 12:19
Кадр из сериала «Буря столетия»

Сюжет разворачивается в Литтл-Толл-Айленде, куда приходит снежная буря.

Мини-сериал «Буря столетия» вышел в 1999 году и тихо затерялся рядом с громкими «Оно» и «Сиянием». А зря. Многие поклонники Кинга считают его одной из самых тревожных экранизаций.

Всего 3 серии, около 4 часов хронометража и ни одной лишней линии — история затягивает так, что её и правда смотрят за один вечер. Здесь пугают не скримеры, а ощущение неизбежности.

Остров в ловушке

Действие происходит на острове Литтл-Толл-Айленд во время мощной снежной бури. Связь с материком пропадает, помощь невозможна. В этот момент появляется незнакомец Андре Линож.

Он вежлив, спокоен, говорит тихо — и именно это настораживает. Совершив убийство, он не скрывается, а сам идёт в тюрьму, будто ему важно оказаться внутри общины.

Кадр из сериала «Буря столетия»

Линож пугает не силой, а знанием. Он раскрывает измены, старые грехи и тайные страхи жителей. Его фраза «Дай мне то, что я хочу, и я уйду» звучит как сделка, но на деле это ультиматум. Он не ломает двери — он ломает людей изнутри.

Главная сцена — собрание горожан, где решается судьба острова. И тут «Буря столетия» становится историей не о мистике, а о морали. Обычные люди начинают рассуждать о жертве как о разумной цене за спасение. Кинг будто спрашивает: где граница между выживанием и предательством?

Развязка не утешает и не даёт облегчения. Она оставляет тяжёлое послевкусие и простую мысль: страшнее всего не монстр, а человек, который нашёл себе оправдание. Поэтому спустя 25 лет сериал всё ещё работает.

Фото: Кадр из сериала «Буря столетия»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
