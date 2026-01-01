Худший мультфильм во франшизе «Три богатыря» можно вычислить по рейтингу: на IMDb — всего 4,9

Франшиза «Три богатыря» — редкий случай, когда анимационная серия живёт почти два десятилетия и остаётся на слуху. Мы выросли на первых фильмах «Мельницы», знаем героев наизусть, цитируем коня Юлия и всё ещё надеемся, что каждая новая часть вернёт то самое чувство — лёгкое, смешное и по-домашнему тёплое. Но цифры упрямы: по зрительским оценкам именно «Три богатыря и Пуп Земли» (2023) оказался самым слабым фильмом всей франшизы.

Рейтинг, который говорит сам за себя

На данный момент у мультфильма один из самых низких показателей за всю историю серии:

— Кинопоиск — около 7 — IMDb — около 4,9

Для сравнения: классические части держатся заметно выше, а даже спорные поздние фильмы редко опускались так низко. Для семейной анимации и особенно для столь известного бренда это болезненный сигнал.

Фильм, который поставил антирекорд

«Пуп Земли» уверенно замыкает рейтинговые таблицы франшизы. И это особенно обидно, потому что фильм совсем свежий — ожидания были высокими, а разочарование оказалось громким. Зрители шли за привычным духом «Богатырей», а получили ощущение вторичности и творческой усталости.

Сюжет без драйва и ставки

Главная претензия — история. В ранних «Богатырях» всегда был чёткий конфликт: угроза, цель, путь героев. Здесь же сюжет рассыпается на эпизоды, которые не складываются в цельное приключение. Опасность номинальная, интрига слабая, а ощущение большого пути — отсутствует. Всё происходит будто «для галочки».

Юмор, который выдохся

Франшиза всегда держалась на диалогах и характерных репликах. В «Пупе Земли» юмор словно пересказывает сам себя. Старые приёмы узнаются мгновенно, но уже не работают так, как раньше. Детям местами весело, взрослым — чаще неловко. А ведь именно двойное дно юмора всегда было сильной стороной «Трёх богатырей».

Почему это особенно обидно

Самое неприятное — контраст. Франшиза начиналась с бодрых, остроумных и по-настоящему народных мультфильмов. Даже слабые продолжения сохраняли характер и атмосферу. «Пуп Земли» же ощущается как продукт усталости: фильм, сделанный потому что «надо выпускать», а не потому что было что рассказать.

Приговор зрителей — но не всей франшизе

Низкий рейтинг «Пупа Земли» — это не приговор «Трём богатырям» в целом. Ранние части по-прежнему отлично смотрятся и давно стали классикой российской анимации. Но этот мультфильм стал наглядным примером того, что любимых героев нельзя бесконечно эксплуатировать без свежих идей.

И если выбирать, что показать детям или пересмотреть самим, — «Пуп Земли» с его рейтингом вряд ли станет удачной точкой входа. Зато он ясно дал понять: франшизе нужен либо серьёзный перезапуск, либо честная пауза.

