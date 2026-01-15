Меню
Киноафиша Статьи Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче

15 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Художник 2»

У проекта выйдет второй сезон.

Популярный ретродетектив «Художник» готовится к долгожданному возвращению. В этом году зрителей ждёт второй сезон с ещё более сложным и запутанным сюжетом. Главные роли вновь исполнят полюбившийся дуэт — Александр Горбатов и Марина Александрова.

Первый сезон сериала стал настоящим событием. Он вошёл в список лучших проектов 2022 года и собрал целую коллекцию престижных наград. Именно поэтому к продолжению истории приковано столько внимания и ожиданий.

Сюжет «Художника 2»

Действие второго сезона «Художника» переносит в 1946 год. Война окончена, но мир неспокоен. Между бывшими союзниками, СССР и США, начинается гонка за ядерное оружие.

В столице случается серия дерзких преступлений. На первый взгляд это обычные ограбления. Но на самом деле они — лишь прикрытие. Истинная цель — сорвать советский атомный проект.

Следователь Рудаков ведёт опасное расследование, пытаясь выйти на след таинственного «Ювеля» — главы шпионской сети. Параллельно разворачивается личная драма Люси.

Она пытается начать новую жизнь, выйдя замуж. Но когда все рушится, ей снова нужен Ливер (Андрей Мерзликин).

Кадр из сериала «Художник 2»

Детали «Художника 2»

В новом сезоне зрителей ждёт главная интрига. Появится живой Сазонов. Создатели подтвердили, что его герой остаётся важной частью сюжета и снова вмешается в ход расследования, несмотря на неоднозначный финал первого сезона.

К актёрскому составу добавились яркие лица. Персонажи обещают внести в историю новые повороты и конфликты.

Эксклюзивная премьера четырёх серий второго сезона состоится на «Иви» 22 января. Телевизионная премьера на канале «Россия» запланирована на более поздний срок, точную дату объявят позже.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Художник 2»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
