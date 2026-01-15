Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче

Популярный ретродетектив «Художник» готовится к долгожданному возвращению. В этом году зрителей ждёт второй сезон с ещё более сложным и запутанным сюжетом. Главные роли вновь исполнят полюбившийся дуэт — Александр Горбатов и Марина Александрова.

Первый сезон сериала стал настоящим событием. Он вошёл в список лучших проектов 2022 года и собрал целую коллекцию престижных наград. Именно поэтому к продолжению истории приковано столько внимания и ожиданий.

Сюжет «Художника 2»

Действие второго сезона «Художника» переносит в 1946 год. Война окончена, но мир неспокоен. Между бывшими союзниками, СССР и США, начинается гонка за ядерное оружие.

В столице случается серия дерзких преступлений. На первый взгляд это обычные ограбления. Но на самом деле они — лишь прикрытие. Истинная цель — сорвать советский атомный проект.

Следователь Рудаков ведёт опасное расследование, пытаясь выйти на след таинственного «Ювеля» — главы шпионской сети. Параллельно разворачивается личная драма Люси.

Она пытается начать новую жизнь, выйдя замуж. Но когда все рушится, ей снова нужен Ливер (Андрей Мерзликин).

Детали «Художника 2»

В новом сезоне зрителей ждёт главная интрига. Появится живой Сазонов. Создатели подтвердили, что его герой остаётся важной частью сюжета и снова вмешается в ход расследования, несмотря на неоднозначный финал первого сезона.

К актёрскому составу добавились яркие лица. Персонажи обещают внести в историю новые повороты и конфликты.

Эксклюзивная премьера четырёх серий второго сезона состоится на «Иви» 22 января. Телевизионная премьера на канале «Россия» запланирована на более поздний срок, точную дату объявят позже.

