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Самый дорогой сериал Prime Video вернулся с анонсом 3 сезона: Саурон теперь еще сильнее — а Средиземье на пороге войны

23 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

До премьеры остались считанные месяцы.

Поклонникам вселенной Толкина наконец показали первые материалы из третьего сезона «Властелина колец: Кольца власти». Вместе с этим стало ясно, что Prime Video не собирается сбавлять обороты: история Саурона продолжается, а планы на франшизу расписаны сразу на несколько лет вперед.

Появился первый взгляд на новый сезон

Журнал Empire опубликовал первое официальное изображение из третьего сезона. На нем вновь появился Саурон в исполнении Чарли Викерса, который, судя по всему, останется центральной фигурой продолжения.

Кроме того, поклонникам показали концепт-арт художника Карлоса Уанте. На иллюстрации Гэндальф сражается с огромным мумаком — такой масштабной сцены зрители еще не видели.

Вселенная Толкина продолжает расширяться

На этом хорошие новости для фанатов не заканчиваются. Сериал уже официально продлен на четвертый сезон, который, по предварительным данным, выйдет в 2028 году.

Параллельно идет работа над полнометражным фильмом «Властелин колец: Охота на Голлума». Режиссером проекта выступает Энди Серкис, который вновь сыграет Голлума. Премьера картины запланирована на декабрь 2027 года, а в актерский состав вошли Иэн Маккеллен, Элайджа Вуд, Ли Пейс, Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой, Лео Вудолл и Джейми Дорнан.

Один из самых дорогих сериалов в истории

«Кольца власти» с самого начала считались одним из самых амбициозных проектов Prime Video. По оценкам зарубежных СМИ, на производство первых двух сезонов компания потратила более миллиарда долларов.

Несмотря на споры среди зрителей, Amazon продолжает активно развивать франшизу. Судя по первым материалам третьего сезона и уже подтвержденному продолжению, путешествие по Средиземью завершится еще очень нескоро.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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