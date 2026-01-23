Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый дорогой российский сериал: каждая серия обошлась в 50 000 000 рублей

Самый дорогой российский сериал: каждая серия обошлась в 50 000 000 рублей

23 января 2026 15:42
Кадр из сериала «Вертинский»

Но зрители оценили его только в 7,1 из 10.

Сериал «Вертинский» (2021) легко спутать с большим кино: он не экономит ни на эпохе, ни на масштабе. Это музыкальная драма Авдотьи Смирновой о жизни Александра Вертинского — от богемы Серебряного века до возвращения в СССР в 1943 году.

И да, он считается одним из самых дорогих проектов российского телевидения: по данным Forbes, один эпизод обходился больше чем в 50 млн рублей.

37 лет, 7 стран и тысячи деталей

История стартует в 1915-м: 25-летний Вертинский ещё только ищет себя и зарабатывает, позируя художникам. А дальше — эмиграция, Европа, Китай, сцены, гостиницы, чужие города и постоянная попытка удержать себя в искусстве, когда вокруг меняется весь мир.

Восемь серий охватывают 37 лет жизни и семь стран, а съёмки шли сразу в нескольких локациях — в России, Турции и Венгрии.

Почему это стоило так дорого

Размах здесь не для галочки. Создатели говорили о 340 декорациях, примерно 8000 костюмах и более чем 260 актёрах — и именно такие цифры объясняют, почему проект выглядит настолько «богато».

Идея сериала появилась ещё в 2013 году у Константина Эрнста, но работу заморозили после валютного кризиса 2014-го. Вернуться к ней удалось только в конце 2018-го, когда финансирование обеспечили Роман Абрамович и Сергей Адоньев.

Итог — «Золотой орёл» за лучший сериал онлайн-платформ и редкий случай, когда бюджет действительно работает на экран.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Вертинский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц» После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц» Читать дальше 24 января 2026
4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца 4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца Читать дальше 24 января 2026
Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!» Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!» Читать дальше 24 января 2026
Реальные ветераны в шоке от новинки НТВ «Позывной "Альфа"»: «Большой стыд и пародия» Реальные ветераны в шоке от новинки НТВ «Позывной "Альфа"»: «Большой стыд и пародия» Читать дальше 24 января 2026
У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет» У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет» Читать дальше 24 января 2026
Швейная фабрика из «Лимитчиц» работает и сейчас: вот где снимали хит для канала «Россия-1» Швейная фабрика из «Лимитчиц» работает и сейчас: вот где снимали хит для канала «Россия-1» Читать дальше 24 января 2026
Этим российским сериалом восхищался сам Стивен Кинг: но после показа на Netflix в ленте нашли скандальный плагиат Этим российским сериалом восхищался сам Стивен Кинг: но после показа на Netflix в ленте нашли скандальный плагиат Читать дальше 24 января 2026
Знаю, чем займусь в ближайшие 4,5 часа: все серии «Майора Грома» появились онлайн в хорошем качестве — вот где смотреть Знаю, чем займусь в ближайшие 4,5 часа: все серии «Майора Грома» появились онлайн в хорошем качестве — вот где смотреть Читать дальше 24 января 2026
Уже купили маску с Безруковым? Узнала у адвоката, что грозит тем, кто хочет стать на вечер Сашей Белым Уже купили маску с Безруковым? Узнала у адвоката, что грозит тем, кто хочет стать на вечер Сашей Белым Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше