Самый дорогой российский сериал: каждая серия обошлась в 50 000 000 рублей

Сериал «Вертинский» (2021) легко спутать с большим кино: он не экономит ни на эпохе, ни на масштабе. Это музыкальная драма Авдотьи Смирновой о жизни Александра Вертинского — от богемы Серебряного века до возвращения в СССР в 1943 году.

И да, он считается одним из самых дорогих проектов российского телевидения: по данным Forbes, один эпизод обходился больше чем в 50 млн рублей.

37 лет, 7 стран и тысячи деталей

История стартует в 1915-м: 25-летний Вертинский ещё только ищет себя и зарабатывает, позируя художникам. А дальше — эмиграция, Европа, Китай, сцены, гостиницы, чужие города и постоянная попытка удержать себя в искусстве, когда вокруг меняется весь мир.

Восемь серий охватывают 37 лет жизни и семь стран, а съёмки шли сразу в нескольких локациях — в России, Турции и Венгрии.

Почему это стоило так дорого

Размах здесь не для галочки. Создатели говорили о 340 декорациях, примерно 8000 костюмах и более чем 260 актёрах — и именно такие цифры объясняют, почему проект выглядит настолько «богато».

Идея сериала появилась ещё в 2013 году у Константина Эрнста, но работу заморозили после валютного кризиса 2014-го. Вернуться к ней удалось только в конце 2018-го, когда финансирование обеспечили Роман Абрамович и Сергей Адоньев.

Итог — «Золотой орёл» за лучший сериал онлайн-платформ и редкий случай, когда бюджет действительно работает на экран.

