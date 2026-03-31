Русский English
Самый добрый Полицейский с Рублевки: обязательно посмотрю новый сериал с Поповым «Большой человек» — и еще два проекта

31 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Большой человек»

Последняя роль комедийного актера.

30 марта зрители состоялась премьера комедийного сериала «Большой человек», в котором главную роль исполнил актер Роман Попов, прославившийся своим участием в сериале «Полицейский с Рублевки». Напомню, что Попова не стало в октябре 2025 года.

Сюжет

Главный герой сериала обаятельный, но неуверенный в себе молодой человек с избыточным весом по имени Матвей. Он трудится в IT-компании наряду с двумя такими же «тихими гениями» и живет с мамой, которая заботится о нем, как о маленьком ребенке. Матвей давно влюблен в Свету — красивую и яркую коллегу, но она воспринимает его лишь как друга. Неловкая попытка сблизиться заканчивается отказом, и Матвей решает, что пора меняться.

Он начинает посещать спортзал, где знакомится с Юлей — строгим и прямолинейным фитнес-тренером, который не знает компромиссов и всегда добивается результата. Однако Матвею трудно держать себя в руках, а у Юли начинаются личные проблемы. В итоге они заключают сделку: Юля становится личным тренером и диетологом Матвея и переезжает к нему, что не радует его маму.

В сериале, кроме Романа Попова, играют Настасья Самбурская — Юля, тренер Матвея; Елена Валюшкина — мама Матвея; Алина Ланина — Света, коллега Матвея, в которую он влюблен.

Мнения создателей и актеров о сериале

Настасья Самбурская, сыгравшая Юлю, отметила, что «Большой человек» — это история не только о похудении, но и о взрослении и ответственности за свою жизнь, особенно в возрасте за 30.

Думаю, эта история сможет вдохновить многих на маленькие ежедневные шаги к тому, чтобы стать лучшей версией себя, — рассказала актриса.

Алина Ланина, исполнившая роль Светы, добавила, что, несмотря на то, что «Большой человек» может показаться типичной комедией ТНТ, в нем скрыта глубокая мысль о принятии себя и поиске своего места в жизни.

Премьера сериала будет посвящена памяти Романа Попова, для которого «Большой человек» стал последним проектом. Актер продолжал работать, зная о возвращении болезни, но надеялся на выздоровление. К слову, в этом году с актером также вышла романтическая комедия «Несвятая Валентина». Там он сыграл второстепенную, но как всегда добрую роль. В начале 2025 года зрители также могли увидеть фэнтезийный фильм «Марийские сказки», где Попов сыграл роль харизматичного директора школы.

Фото: Кадр из сериала «Большой человек»
Камилла Булгакова
