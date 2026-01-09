Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными

Он начался ещё в 2007-м и, кажется, так и не собирается заканчиваться. «След» — не просто сериал, а телевизионная вселенная длиной почти в человеческую жизнь.
Более трёх тысяч серий, девятнадцать сезонов и тысячи преступлений, которые расследует ФЭС — вымышленная Федеральная экспертная служба.
С этим сериалом выросло целое поколение, а его герои стали почти родными. Но если спросить зрителей, какие серии «Следа» самые лучшие, единого ответа не будет.
Рекорд, который трудно побить
3353 эпизода — цифра, которая делает «След» абсолютным рекордсменом российского телевидения. Ни один другой проект не приблизился к такому объёму.
И при этом у него до сих пор есть своя аудитория: кто-то включает «для фона», кто-то — ради любимых персонажей, кто-то — чтобы «догадаться раньше ФЭС».
Самые трогательные серии
- «Девушка из супермаркета»
- «Школьные годы чудесные»
- «Тайны больничного двора»
- «Приёмыш» (409-я серия)
- «Давний долг» (559-я серия)
Эти эпизоды больше про людей, чем про улики — с болью, эмоцией и без дешёвых эффектов.
Серии, которые фанаты называют лучшими
- «Красота требует жертв»
- «Во все тяжкие»
- «Бамбук де сад»
- «Личное дело Круглова»
- «Кошмар по наследству»
- «Двойной камбэк»
- «Конец лучшего секретного агента ФЭС»
- «Три медведя»
Зрительские фавориты
Поклонники «Следа» делятся своими находками — сериями, которые, по их словам, «затягивают мгновенно»:
- «Смерть Рогозиной»
- «Врыв морга»
- «Укус куфии»
- «Запас прочности»
- «Личное обаяние подозреваемого»
Эти эпизоды ценят за неожиданные повороты и ту самую «олдскульную атмосферу» ранних сезонов.
Самые спорные и нелепые
-
«Демон в мобильном»
Эпизод, который многие называют «самым странным за всю историю проекта».
Но именно в этом и сила «Следа». Он живёт уже почти двадцать лет, потому что умудряется быть разным — серьёзным, нелепым, драматичным, смешным. А зрители всё равно включают новый выпуск.
Не из-за интриг, а потому что привыкли. И, как показывает статистика, эта привычка — самая стойкая из всех.
