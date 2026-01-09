Меню
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными

9 января 2026 19:35
Кадр из сериала «След»

Конечно, на вкус и цвет «все карандаши разные», но обратите внимание на список.

Он начался ещё в 2007-м и, кажется, так и не собирается заканчиваться. «След» — не просто сериал, а телевизионная вселенная длиной почти в человеческую жизнь.

Более трёх тысяч серий, девятнадцать сезонов и тысячи преступлений, которые расследует ФЭС — вымышленная Федеральная экспертная служба.

С этим сериалом выросло целое поколение, а его герои стали почти родными. Но если спросить зрителей, какие серии «Следа» самые лучшие, единого ответа не будет.

Рекорд, который трудно побить

3353 эпизода — цифра, которая делает «След» абсолютным рекордсменом российского телевидения. Ни один другой проект не приблизился к такому объёму.

И при этом у него до сих пор есть своя аудитория: кто-то включает «для фона», кто-то — ради любимых персонажей, кто-то — чтобы «догадаться раньше ФЭС».

Самые трогательные серии

  • «Девушка из супермаркета»
  • «Школьные годы чудесные»
  • «Тайны больничного двора»
  • «Приёмыш» (409-я серия)
  • «Давний долг» (559-я серия)

Эти эпизоды больше про людей, чем про улики — с болью, эмоцией и без дешёвых эффектов.

Серии, которые фанаты называют лучшими

  • «Красота требует жертв»
  • «Во все тяжкие»
  • «Бамбук де сад»
  • «Личное дело Круглова»
  • «Кошмар по наследству»
  • «Двойной камбэк»
  • «Конец лучшего секретного агента ФЭС»
  • «Три медведя»
Кадр из сериала «След»

Зрительские фавориты

Поклонники «Следа» делятся своими находками — сериями, которые, по их словам, «затягивают мгновенно»:

  • «Смерть Рогозиной»
  • «Врыв морга»
  • «Укус куфии»
  • «Запас прочности»
  • «Личное обаяние подозреваемого»

Эти эпизоды ценят за неожиданные повороты и ту самую «олдскульную атмосферу» ранних сезонов.

Самые спорные и нелепые

  • «Демон в мобильном»

Эпизод, который многие называют «самым странным за всю историю проекта».

Но именно в этом и сила «Следа». Он живёт уже почти двадцать лет, потому что умудряется быть разным — серьёзным, нелепым, драматичным, смешным. А зрители всё равно включают новый выпуск.

Не из-за интриг, а потому что привыкли. И, как показывает статистика, эта привычка — самая стойкая из всех.

Екатерина Адамова
