Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными

Конечно, на вкус и цвет «все карандаши разные», но обратите внимание на список.

Он начался ещё в 2007-м и, кажется, так и не собирается заканчиваться. «След» — не просто сериал, а телевизионная вселенная длиной почти в человеческую жизнь.

Более трёх тысяч серий, девятнадцать сезонов и тысячи преступлений, которые расследует ФЭС — вымышленная Федеральная экспертная служба.

С этим сериалом выросло целое поколение, а его герои стали почти родными. Но если спросить зрителей, какие серии «Следа» самые лучшие, единого ответа не будет.

Рекорд, который трудно побить

3353 эпизода — цифра, которая делает «След» абсолютным рекордсменом российского телевидения. Ни один другой проект не приблизился к такому объёму.

И при этом у него до сих пор есть своя аудитория: кто-то включает «для фона», кто-то — ради любимых персонажей, кто-то — чтобы «догадаться раньше ФЭС».

Самые трогательные серии

«Девушка из супермаркета»

«Школьные годы чудесные»

«Тайны больничного двора»

«Приёмыш» (409-я серия)

«Давний долг» (559-я серия)

Эти эпизоды больше про людей, чем про улики — с болью, эмоцией и без дешёвых эффектов.

Серии, которые фанаты называют лучшими

«Красота требует жертв»

«Во все тяжкие»

«Бамбук де сад»

«Личное дело Круглова»

«Кошмар по наследству»

«Двойной камбэк»

«Конец лучшего секретного агента ФЭС»

«Три медведя»

Зрительские фавориты

Поклонники «Следа» делятся своими находками — сериями, которые, по их словам, «затягивают мгновенно»:

«Смерть Рогозиной»

«Врыв морга»

«Укус куфии»

«Запас прочности»

«Личное обаяние подозреваемого»

Эти эпизоды ценят за неожиданные повороты и ту самую «олдскульную атмосферу» ранних сезонов.

Самые спорные и нелепые

«Демон в мобильном»

Эпизод, который многие называют «самым странным за всю историю проекта».

Но именно в этом и сила «Следа». Он живёт уже почти двадцать лет, потому что умудряется быть разным — серьёзным, нелепым, драматичным, смешным. А зрители всё равно включают новый выпуск.

Не из-за интриг, а потому что привыкли. И, как показывает статистика, эта привычка — самая стойкая из всех.

