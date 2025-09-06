Меню
Киноафиша Статьи «Самый длинный проект в моей карьере»: в новом эпохальном историческом сериале Юра Борисов обзавелся волосами (фото)

6 сентября 2025 09:25
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Актер сыграет молодого офицера в вихре событий начала XX века.

Этот год начался с новостей о Юре Борисове и его триумфе на «Оскаре». Хотя российский актер так и не получил награды, но это запустило его международную карьеру вперёд.

После этого зрители уже заждались новостей о новых проектах с участием звезды на родине. И, к счастью, уже скоро выходит исторический сериал, где главную роль сыграл Борисов. В кадре он появится в непривычном облике — с волосами и усами.

Сюжет сериала «Хроники русской революции»

Сериал «Хроники русской революции» погружает зрителя в бурные два первых десятилетия XX века. Это время навсегда изменило не только Россию, но и весь мир.

История показана через впечатления молодого офицера Михаила Прохорова. Он служит в охранном отделении и получает опасное задание — раскрыть сложный политический заговор.

Цель заговорщиков — свергнуть с престола императора Николая Второго. Герою предстоит окунуться в водоворот интриг.

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Детали сериала «Хроники русской революции»

Создатели сериала «Хроники русской революции» провели серьёзную работу с архивными документами, чтобы сценарий получился достоверным. Однако режиссёр Андрей Кончаловский сразу пояснил — его цель не буквальное воспроизведение истории, а живое повествование о людях в эпоху великого перелома.

«Было важно показать не просто исторических деятелей, а живых людей со своими слабостями и надеждами», — отметил режиссер.

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Кончаловский хотел, чтобы зрители эмоционально ощутили ту эпоху, увидели за именами из учебников настоящих персонажей.

Главного героя в сериале сыграл Юра Борисов, а Владимира Ленина воплотил Евгений Ткачук. Роль императора исполнил Никита Ефремов.

Сам Борисов признался, что сначала он даже сомневался, справится ли с такой сложной задачей.

«Это самый длинный проект в моей карьере. Очень сомневался даже соглашаться на него, так как не понимал, как сумею все сделать», — говорил актер.

Всего в картине появится больше 150 исторических лиц — создатели постарались добиться максимального портретного сходства. Премьера 16-серийного проекта Кончаловского запланирована на октябрь в онлайн-кинотеатре Start. Точную дату объявят позже.

Ранее портал «Киноафиша» писал о карьере Борисова в Голливуде.

Фото: Кадры из сериала «Хроники русской революции»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
