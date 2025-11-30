Меню
«Самый честный фильм о предательстве» — этот советский хит не зря так назвали: Басилашвили здесь особенно хорош

30 ноября 2025 07:00
Кадр из фильма «Осенний марафон»

Он парадоксально совпал с похожими событиями в жизни авторов.

Некоторые советские ленты созданы для того, чтобы поражать воображение. События в них показаны настолько драматичные, что впечатляют надолго.

Вот и данную, казалось бы, безобидную мелодраму в Сети громко окрестили «самым честным фильмом о предательстве». И это, пожалуй, лучшее описание «Осеннего марафона».

О фильме «Осенний марафон»

«Осенний марафон» уже почти полвека остаётся образцом тонкой психологической драмы. История о человеке, разрывающемся между долгом и страстью, покорила не только советских зрителей, но и мировых кинокритиков.

Фильм собрал внушительную коллекцию наград — от призов в Венеции и Берлине до Государственной премии РСФСР. Была у картины и реальная возможность побороться за «Оскар», но не случилось.

Кадр из фильма «Осенний марафон»

История названия

Первоначальное название «Горестная жизнь плута» слишком упрощало характер главного героя, представляя его просто обманщиком. Создатели нашли более точную метафору — «Осенний марафон».

Слово «осенний» тонко намекает на возраст Бузыкина, когда жизненные выборы становятся особенно сложными. А «марафон» прекрасно передаёт его гонку между долгом и чувствами, где нельзя остановиться передохнуть.

Самый честный фильм о предательстве

«Осенний марафон» часто называют самым честным фильмом о предательстве, и это не случайно. Картина стала личной исповедью сразу двух создателей — сценариста Александра Володина и режиссёра Георгия Данелии.

Володин написал историю, основанную на собственном опыте разрыва между семьёй и другой женщиной. Данелия же в период съёмок тоже оказался в похожей ситуации между супругой и писательницей Викторией Токаревой. Это придало фильму удивительную психологическую достоверность.

Кадр из фильма «Осенний марафон»

Прием зрителей

В прокате «Осенний марафон» не стал блокбастером. Как позже пояснял Георгий Данелия, молодой аудитории сложно было сопереживать душевным метаниям героя средних лет, пишет автор Дзен-канала «Союз писателей России».

Истинное признание пришло к фильму после телевизионных показов. Зрители разных поколений начали примерять на себя вечный вопрос: кого же из женщин на самом деле любит главный герой? И приходили к неутешительному выходу — Бузыкин любит только себя.

Фото: Кадры из фильма «Осенний марафон» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
